Centenario de San José de la Esquina y Unión de Santa Fe se enfrentan en la final de Copa Santa Fe

Centenario de San José de la Esquina y Unión de Santa Fe se cruzan este sábado por la tarde en la final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino por el partido de ida
El duelo definitivo por la rama masculina del fútbol se disputa en San José de la Esquina.
El duelo se disputa desde el estadio Juan Raymonda de Centenario desde las 15:30 horas con transmisión oficial del canal de YouTube de RTS o su canal televisivo en los diferentes cableoperadores.
El segundo partido de la serie final se disputará en 11 de octubre a las 15 horas en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.
1° fase: Los Andes (Alcorta).
2° fase: Independiente (Bigand).
3° fase: Racing (Teodelina).
Octavos de final: Libertad (Sunchales).
Cuartos de final: Newell’s.
Semifinales: 9 de Julio (Rafaela).
Octavos de final: Ferrocarril del Estado.
Cuartos de final: Atlético de Rafaela.
Semifinales: Colón.
