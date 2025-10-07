El golf sigue avanzando en la Copa Santa Fe 2025

Entre el sábado y domingo pasado se fue disputando, casi en su totalidad, la jornada número 5 de la Copa Santa Fe de Golf, una de las 12 disciplinas del calendario 2025 y que integra el grupo de lo deportes “debutantes” en la actual temporada.
El fin de semana hubo acción en distintos puntos de la provincia y se fue disputando casi de manera total la quinta fecha del calendario. En el caso de Venado Tuerto Polo & Athletic Club reprogramó su fecha para el sábado 18 de octubre.
Entre el sábado y domingo pasado se fue disputando, casi en su totalidad, la jornada número 5 de la Copa Santa Fe de Golf, una de las 12 disciplinas del calendario 2025 y que integra el grupo de lo deportes “debutantes” en la actual temporada.
Con más de 4.000 jugadores y 21 clubes, es la Federación de Golf del Sur del Litoral quien tiene la responsabilidad del armado deportivo buscando a los mejores de la provincia invencible.
Como se sabe, el golf en la Argentina tiene un área Metropolitana y 9 federaciones en el interior. Las autoridades nacionales reconocen que la Federación de Golf del Sur del Litoral es la más importante, junto con Córdoba, del interior de la Argentina: 25 clubes asociados, 4.000 jugadores matriculados y 100 menores sin hándicap empadronados.
Los resultados del fin de semana, por la quinta fecha del calendario de golf en Copa Santa Fe, fueron los siguientes:
1) Juventud Unida Rosquín Club. Damas: Stella Maris Ghiotti (Club Atlético Trebolense) – 68 golpes; Caballeros hasta 14,9: Leonardo Pellegrini (Club Atlético Trebolense) – 67 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Gustavo Galliano (Club Atlético San Jorge) – 63 golpes; Caballeros 22 a 29,9: Damian Rosso (Club Atlético Trebolense) – 64 golpes; Caballeros 30 a 54: Sebastián Zabala (Club Atlético Trebolense) – 60 golpes.
2) Los Molinos Country Club. Damas hasta 26,9: Cristina Bergamini (Jockey Club Santa Fe) – 70 golpes; Damas 27 a 54: Adriana Salcedo (Los Molinos Country Club) – 68 golpes; Caballeros hasta 14,9: Oscar Acuña (Jockey Club Santa Fe) 71 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Aldo Sirro (Los Molinos Country Club) – 67 golpes; Caballeros 22 a 29,9: Eduardo Britos (Los Molinos Country Club) – 61 golpes; Caballeros 30 a 54: José González (Los Molinos Country Club) 72 golpes.
3) Kentucky Club de Golf. Damas: Mariana Queralt (Jockey Club Rosario) – 74 golpes; Caballeros hasta 14,9: Mario Den Dauw (Kentucky Club de Golf) – 67 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Andres Ponzellini (Kentucky Club de Golf) – 66 golpes; Caballeros 22 a 29,9; Walter Tombolini (Kentucky Club de Golf) – 65 golpes; Caballeros 30 a 54: Walter Silva (Kentucky Club de Golf) – 67 golpes.
El Country Golf Rosario aprovechó para poner al día su jornada pendiente con estos resultados: en Damas, Laura Celeste Bevilacqua (Jockey Club Rosario) – 54 golpes; Caballeros hasta 14,9: Nicolas Caprile (Jockey Club Rosario) – 58 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Martin Descalzo (Los Molinos Country Club) – 57 golpes; Caballeros 22 a 29,9: Jose Sultano (Jockey Club Rosario) - 55 golpes; Caballeros 30 a 54: Pedro Colon Quiroga (Country Golf Rosario) – 67 golpes.
Finalmente, en el caso de Venado Tuerto Polo & Athletic Club, reprogramó su fecha para el sábado 18 de octubre.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.