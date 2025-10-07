#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Es una de las disciplinas debutantes

El golf sigue avanzando en la Copa Santa Fe 2025

El fin de semana hubo acción en distintos puntos de la provincia y se fue disputando casi de manera total la quinta fecha del calendario. En el caso de Venado Tuerto Polo & Athletic Club reprogramó su fecha para el sábado 18 de octubre.

Más de 4.000 golfistas están matriculados en la región Sur del Litoral.
 22:56
Por: 

Entre el sábado y domingo pasado se fue disputando, casi en su totalidad, la jornada número 5 de la Copa Santa Fe de Golf, una de las 12 disciplinas del calendario 2025 y que integra el grupo de lo deportes “debutantes” en la actual temporada.

Con más de 4.000 jugadores y 21 clubes, es la Federación de Golf del Sur del Litoral quien tiene la responsabilidad del armado deportivo buscando a los mejores de la provincia invencible.

Como se sabe, el golf en la Argentina tiene un área Metropolitana y 9 federaciones en el interior. Las autoridades nacionales reconocen que la Federación de Golf del Sur del Litoral es la más importante, junto con Córdoba, del interior de la Argentina: 25 clubes asociados, 4.000 jugadores matriculados y 100 menores sin hándicap empadronados.

Kentucky, Los Molinos y Country Rosario fueron algunas de las sedes de la fecha.Kentucky, Los Molinos y Country Rosario fueron algunas de las sedes de la fecha.

Los resultados del fin de semana, por la quinta fecha del calendario de golf en Copa Santa Fe, fueron los siguientes:

1) Juventud Unida Rosquín Club. Damas: Stella Maris Ghiotti (Club Atlético Trebolense) – 68 golpes; Caballeros hasta 14,9: Leonardo Pellegrini (Club Atlético Trebolense) – 67 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Gustavo Galliano (Club Atlético San Jorge) – 63 golpes; Caballeros 22 a 29,9: Damian Rosso (Club Atlético Trebolense) – 64 golpes; Caballeros 30 a 54: Sebastián Zabala (Club Atlético Trebolense) – 60 golpes.

2) Los Molinos Country Club. Damas hasta 26,9: Cristina Bergamini (Jockey Club Santa Fe) – 70 golpes; Damas 27 a 54: Adriana Salcedo (Los Molinos Country Club) – 68 golpes; Caballeros hasta 14,9: Oscar Acuña (Jockey Club Santa Fe) 71 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Aldo Sirro (Los Molinos Country Club) – 67 golpes; Caballeros 22 a 29,9: Eduardo Britos (Los Molinos Country Club) – 61 golpes; Caballeros 30 a 54: José González (Los Molinos Country Club) 72 golpes.

3) Kentucky Club de Golf. Damas: Mariana Queralt (Jockey Club Rosario) – 74 golpes; Caballeros hasta 14,9: Mario Den Dauw (Kentucky Club de Golf) – 67 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Andres Ponzellini (Kentucky Club de Golf) – 66 golpes; Caballeros 22 a 29,9; Walter Tombolini (Kentucky Club de Golf) – 65 golpes; Caballeros 30 a 54: Walter Silva (Kentucky Club de Golf) – 67 golpes.

Kentucky, Los Molinos y Country Rosario fueron algunas de las sedes de la fecha.Kentucky, Los Molinos y Country Rosario fueron algunas de las sedes de la fecha.

El Country Golf Rosario aprovechó para poner al día su jornada pendiente con estos resultados: en Damas, Laura Celeste Bevilacqua (Jockey Club Rosario) – 54 golpes; Caballeros hasta 14,9: Nicolas Caprile (Jockey Club Rosario) – 58 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Martin Descalzo (Los Molinos Country Club) – 57 golpes; Caballeros 22 a 29,9: Jose Sultano (Jockey Club Rosario) - 55 golpes; Caballeros 30 a 54: Pedro Colon Quiroga (Country Golf Rosario) – 67 golpes.

Finalmente, en el caso de Venado Tuerto Polo & Athletic Club, reprogramó su fecha para el sábado 18 de octubre.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Copa Santa Fe
Golf
Santa Fe
Rosario

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro