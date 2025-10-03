¡Alto, fuerte, lejos!: el atletismo de estreno en la Copa Santa Fe
De la mano del embajador deportivo santafesino, Germán Chiaraviglio, la madre de todas las disciplinas deportivas debuta en la Copa Santa Fe 2025. El escenario elegido es el Estadio Municipal “Jorge Newbery” de la ciudad de Rosario.
La Copa Santa Fe 2025 inauguró su etapa de atletismo. Foto: Matías Pintos
Con la presencia de la Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, el Diputado Provincial Pablo Farías y Nicolás Iparraguirre de la Secretaría de Deportes de la Provincia, el atletismo presentó su bautismo en la Copa Santa Fe 2025 con dos referentes de lujo: el embajador deportivo Germán Chiaraviglio y el mítico dirigente Juan Alberto Scarpín, presidente de la Federación Santafesina.
Foto: Matías Pintos
La madre de todas las disciplinas verá acción este sábado 4 de octubre: el Estadio Municipal “Jorge Newbery” de Rosario será sede de la primera jornada de la Copa Santa Fe de Atletismo, una competencia que reúne a los 8 mejores atletas de la provincia en cada prueba, según el ranking provincial al 8 de septiembre de 2025
Foto: Matías Pintos
El torneo contará con la participación de atletas de todas las categorías y disciplinas, incluyendo pruebas de pista, saltos y lanzamientos. Desde temprano, el cronograma ofrecerá un programa que abarca: carreras de velocidad, medio-fondo, cross, saltos en largo y alto, garrocha; además de pruebas de lanzamientos como bala, martillo y jabalina. Todo arrancará a las 10.25 (mini-atletismo) y finalizará a las 15 con una clínica de entrenamiento por áreas, pensada para seguir potenciando el crecimiento del atletismo provincial.
Foto: Matías Pintos
“Estamos en un momento increíble para el deporte de la provincia de Santa Fe, todos los días se genera algo en la agenda de cada disciplina. Para nosotros, poner el atletismo en el marco de la Copa Santa Fe es un orgullo. Además, estamos camino a los Juegos Suramericanos: el simple hecho de pensar que hace 42 años que no se interviene la pista del CARD lo dice todo. Estamos muy felices e ilusionados”, expresó Germán Chiaraviglio.
Foto: Matías Pintos
“Yo recuerdo lo que nos dejaron los Juegos Cruz del Sur en el año 1982 y cierro los ojos porque imagino lo que dejarán los Juegos Suramericanos 2026 para la provincia de Santa Fe. Porque además de la pista en sí, acá estará el plus de las tribunas para el público en la pista del CARD. Es una obligación felicitar a los gobernantes por invertir en serio en el deporte de la provincia”, aseguró “Beto” Scarpín.
“En estos momentos, el Secretario de Deportes, Fernando Maletti, está junto a la delegación de Santa Fe en los Juegos Evita en Mar del Plata. Y al mismo tiempo, presentamos la Copa Santa Fe con el atletismo. Se jugó la final del básquet, se viene la del fútbol, después el hockey. Como lo dijo el Gobernador, Maximiliano Pullaro, “el deporte en Santa Fe es una cuestión de Estado”.
El Diputado Provincial, Pablo Farías, fue clave cuando nació la Copa Santa Fe hace diez años, en el Gobierno del Ingeniero Miguel Lifschitz: “Es increíble hoy, con 12 disciplinas en 2025, cómo creció la copa en la provincia. Arrancamos con el fútbol y hoy muchas otras actividades buscan sumarse. Sin dudas, esta gestión de Maximiliano Pullaro la consolidó y la hizo crecer como nunca”.
Para finalizar, la Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, arrancó comunicando que “estamos primeros a nivel país con las medallas en los Juegos Evita en Mar del Plata…”. Luego, agregó que “venimos comunicando buenas noticias y apostando en serio por el deporte. En pocas horas, en Rosario, vamos a presentar oficialmente los Juegos Deportivos Suramericanos 2026, un sueño que parecía imposible cuando el Gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de avanzar con lo que había iniciado la gestión anterior. Tenemos que dejar de hablar de incluir, el deporte nos tiene que ayudar a convivir de una vez por todas”.
Como se sabe, la Copa Santa Fe 2025 integró diversas disciplinas y convoca a equipos de toda la provincia. En esta edición participaron 12 disciplinas: Handball, Maratón, Ciclismo, Natación, Golf, Atletismo, Fútbol, Vóley, Básquet, Rugby, Triatlón y Hockey. El evento cuenta con el respaldo de la Lotería de Santa Fe y elQuini 6, impulsores fundamentales del deporte provincial.
