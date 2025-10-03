Arranca este sábado 4 en Rosario

¡Alto, fuerte, lejos!: el atletismo de estreno en la Copa Santa Fe

De la mano del embajador deportivo santafesino, Germán Chiaraviglio, la madre de todas las disciplinas deportivas debuta en la Copa Santa Fe 2025. El escenario elegido es el Estadio Municipal “Jorge Newbery” de la ciudad de Rosario.