Con cuatro partidos continúa este sábado la fecha 12 del Torneo Clausura

Gimnasia se enfrentará a Talleres este sábado, desde las 16:00, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Ambos equipos están en los puestos bajos de la tabla general y buscarán un triunfo que les de aire en la lucha por la permanencia.
Desde las 16 Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a Talleres. A las 18 en el sur del Gran Buenos Aires, Banfield será local de Racing y a las 22.15 la jornada se cierra con dos encuentros: Vélez-Rosario Central y Belgrano-Estudiantes.
Gimnasia se enfrentará a Talleres este sábado, desde las 16:00, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Ambos equipos están en los puestos bajos de la tabla general y buscarán un triunfo que les de aire en la lucha por la permanencia.
El equipo de La Plata logró un triunfo vital ante Sarmiento en Junín (1-0) el último sábado, cortando una racha de tres encuentros consecutivos con derrotas y despegándose un poco de la zona roja en la tabla general.
El Lobo lucha contra el conjunto de Junín por la permanencia, y dicha victoria también le permitió alcanzar las 29 unidades, mantener los ocho puntos de ventaja por sobre Aldosivi (29°), y sacarle dos más de diferencia a San Martín de San Juan (30°), que empató con Instituto.
Talleres viene de empatar sin goles frente a Belgrano en el clásico cordobés, y sigue ocupando el puesto 28 de la tabla general. Está a tres puntos del Tiburón, que hoy estaría descendiendo, y si no logra un triunfo sufrirá hasta el final por no descender. Además, la T solamente ganó uno de los últimos nueve partidos en el Clausura.
En la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer. En Argentina también dirigió a Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y Los Andes.
Banfield y Racing jugarán este sábado desde las 18.00 en un Estadio Florencio Solá que tendrá hinchas visitantes, por la doceava fecha del Torneo Clausura
El equipo de Zona Sur atraviesa un semestre irregular y tras una pequeña racha de tres victorias en cuatro encuentros, ahora vive la peor parte de sus altibajos, enlazando tres partidos consecutivos en los que no logró convertir y únicamente pudo rascar un punto producto de un empate de local ante Unión.
Sin embargo, la posibilidad de trepar hasta la zona de playoffs sigue latente en caso de obtener la victoria. Jugará en un Florencio Solá con parcialidades visitantes, que actualmente es escenario de la Copa Libertadores femenina.
Por su parte, el cuadro de Avellaneda aún no se repuso de la eliminación en la Copa Argentina, que por sí fuera poco tuvo un gol de Maximiliano Salas que no hizo más que echar sal a la herida.
Esta derrota sumada a las igualdades a cero en el clásico ante Independiente y en el más reciente duelo contra Independiente Rivadavia, hicieron que la Acade llegara a tres partidos sin convertir, que frenaron el impulso proporcionado por la racha de cuatro victorias consecutivas que mantenía.
Con el apoyo de 5.600 hinchas, irá por la victoria que le permita acercarse a la zona de clasificación y le ayude a volver a ponerse de pie de cara a la serie de semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. Gabriel Arias volvería a ser el dueño del arco luego de siete partidos, ya que Facundo Cambeses es baja por su convocatoria a la Selección Argentina.
En un cruce que cambió de horario por "cuestiones organizativas", Vélez se medirá ante Rosario Central el sábado a las 22.15 por la fecha 12 del Clausura, en el estadio José Amalfitani.
Vélez está segundo en la zona y buscará ganar ante su gente para estar momentáneamente en la cima, hasta que Riestra juegue el lunes. El Fortín viene de rescatar un empate justamente ante el Malevo en condición de visitante y suma 22 puntos, convirtiéndose en uno de los candidatos.
"Más allá de las ausencias, las amarillas o expulsiones, el equipo supo resolver. Siguió jugando bien y ganando. Estamos por buen camino", declaró el mellizo Gustavo Barros Schelotto en la última conferencia de prensa. Matías Pellegrini vio la roja y será baja.
Rosario Central es el único invicto en el Clausura y, poco a poco, se afianza dentro de los ocho mejores con 18 unidades, además de que está primero en la anual, con 53. El Canalla lleva dos victorias seguidas: 3-0 ante Gimnasia en La Plata y 2-1 a River en Arroyito con goles de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra. Ariel Holan tendrá que encontrar al reemplazante de Jaminton Campaz, que fue citado por la selección colombiana.
Miguel Russo estaba muy identificado con ambos clubes y tanto Vélez como Central lo despidieron en redes sociales tras su fallecimiento. "Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, donde condujo al Fortín al título del Clausura 2005. Hasta siempre, Miguel", escribió el Fortín, club en el que levantó el Clausura 2005.
Por otro lado, el Canalla publicó: "Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central". Russo es sinónimo e ídolo. Lo salvó varias veces del descenso, lo ascendió en 2013 y obtuvo la Copa de la Liga 2023.
En el Julio César Villagra, Belgrano recibirá a Estudiantes el sábado a las 22.15 por la fecha 12 del Clausura.
En una nueva edición del clásico cordobés, Belgrano y Talleres empataron 0-0 en el Kempes y acumulan seis igualdades al hilo entre sí. “Ninguno de los dos lo quiso perder, pero los que estuvimos más cerca del triunfo fuimos nosotros. Esperábamos ganar, en el segundo tiempo hicimos méritos”, declaró el Ruso Zielinski post partido.
El Pirata está a un solo punto de los playoffs y a la espera de que se confirme día, horario y sede para el cruce ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina, el principal objetivo. Alexis Maldonado (lesionado), Lucas Zelarayán (Selección de Armenia) y Bryan Reyna (Perú) serán bajas para el partido ante el Pincha.
En un partido con muchas polémicas, Estudiantes empató 1-1 ante Barracas Central en La Plata. Eduardo Domínguez, DT del Pincha, dio una conferencia explosiva contra Nazareno Arasa y su equipo de trabajo y, entre otras declaraciones, dijo: "Le pregunté al árbitro si estaba tranquilo, si dormía tranquilo. Yo estaba muy triste, sigo triste".
El Pincha, pese a que acumula un solo triunfo en los últimos siete partidos contando todas las competencias, tiene 17 puntos y es uno de los animadores de la zona.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.