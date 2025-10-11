Barracas-Boca fue aplazado

Con cuatro partidos continúa este sábado la fecha 12 del Torneo Clausura

Desde las 16 Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a Talleres. A las 18 en el sur del Gran Buenos Aires, Banfield será local de Racing y a las 22.15 la jornada se cierra con dos encuentros: Vélez-Rosario Central y Belgrano-Estudiantes.