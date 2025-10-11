En el Club La Salle, séptima edición

La magia del Lasallanito volvió a brillar en Cabaña Leiva

Comenzó la séptima edición del tradicional torneo infantil organizado por el Club La Salle. Con una jornada inaugural a puro sol, alegría y fútbol, cientos de chicos disfrutaron de un evento que ya es parte del calendario deportivo santafesino. Tres días de competencia, camaradería y emociones en un predio que sigue creciendo y ofreciendo lo mejor para las familias.