La magia del Lasallanito volvió a brillar en Cabaña Leiva
Comenzó la séptima edición del tradicional torneo infantil organizado por el Club La Salle. Con una jornada inaugural a puro sol, alegría y fútbol, cientos de chicos disfrutaron de un evento que ya es parte del calendario deportivo santafesino. Tres días de competencia, camaradería y emociones en un predio que sigue creciendo y ofreciendo lo mejor para las familias.
Eduardo Morán, César Rodríguez y Lucas Yori. Dirigentes del club colegial que encabezan el evento. Crédito: Flavio Raina.
Bajo un cielo despejado y con una temperatura ideal, el predio de Cabaña Leiva se vistió de fiesta para dar inicio a la séptima edición del Torneo Infantil Lasallanito, una cita que año tras año convoca a clubes, familias y apasionados del fútbol formativo. Desde temprano, el movimiento fue incesante: chicos con sus camisetas coloridas, padres con reposeras y mate en mano, profesores atentos y un aire de entusiasmo que invadió cada rincón del complejo deportivo.
El viernes inaugural fue un verdadero reflejo del espíritu del certamen. Las canchas, en impecables condiciones, recibieron a los más pequeños que con sus sonrisas y su energía llenaron de vida el verde césped. Se vieron goles, abrazos, festejos y también alguna lágrima propia de la emoción que genera este tipo de encuentros, donde la competencia sana es fundamental, el aprendizaje y la convivencia son los verdaderos protagonistas.
El Club La Salle, organizador del evento, volvió a demostrar su capacidad para ofrecer un torneo de primer nivel, tanto en lo deportivo como en lo logístico. Las instalaciones, cada vez más completas, contaron con todos los servicios necesarios para las familias: amplios espacios con sombra, sanitarios en perfecto estado, un buffet variado atendido por la gente del club y un clima general de respeto y camaradería que enorgullece a la comunidad lasallana.
Chicos disfrutan de los primeros partidos de la séptima edición del Lasallanito en Cabaña Leiva. Crédito: Flavio Raina.
El diario El Litoral y su suplemento Pasión Liga recorrieron el predio durante toda la jornada. El fotógrafo Flavio Raina fue testigo privilegiado del color y la alegría de cada momento: las risas en los juegos, los abrazos tras los goles y los saludos entre compañeros y rivales. Los chicos, felices y desinhibidos, se prestaron con entusiasmo ante la cámara, reflejando esa esencia pura que el fútbol infantil mantiene intacta.
Un trabajo de equipo que no se detiene
Entre los dirigentes y colaboradores del club se respiraba satisfacción. Después de meses de preparación, el arranque del torneo confirmó una vez más el compromiso de un grupo que trabaja con pasión y dedicación. Eduardo Morán, uno de los referentes de la organización, destacó: "El primer día fue fantástico. Los chicos lo disfrutaron a pleno y eso nos llena de orgullo. Detrás de cada partido hay mucho trabajo silencioso de padres, entrenadores y voluntarios que hacen posible este evento".
Por su parte, Lucas Yori, presidente de La Salle, resaltó el sentido de pertenencia que caracteriza a la institución: "Acá trabajamos todos, y lo hacemos con un amor enorme por el club. Este predio es el resultado de años de esfuerzo colectivo. Hoy se puede ver cómo crece día a día, y estamos a punto de cumplir un sueño que perseguimos hace tiempo: la instalación de los reflectores en la cancha principal. Eso nos permitirá tener un espacio iluminado para seguir disfrutando del fútbol y las actividades en horarios extendidos".
Las palabras de Yori reflejan un proyecto en constante evolución, sostenido sobre valores de compromiso, formación y comunidad. El Lasallanito, además de ser una competencia deportiva, es una muestra del camino recorrido por una institución que entiende al deporte como una herramienta educativa y social.
Formación, valores y futuro
El dirigente César Rodríguez sumó su mirada sobre una de las novedades más destacadas de esta edición: "En esta oportunidad instalamos una gran carpa donde especialistas en fútbol formativo brindarán charlas abiertas para todos los interesados. Queremos que este torneo también sea un espacio de aprendizaje y reflexión, tanto para los chicos como para los entrenadores y las familias. La Salle siempre intenta ir un paso más adelante, pensando en el crecimiento integral de los jugadores y en fortalecer el vínculo con la comunidad".
Esa propuesta formativa complementa el espíritu deportivo del evento, reafirmando la premisa de que el fútbol infantil no solo se trata de resultados o trofeos, sino de generar experiencias significativas que perduren en el tiempo. Las actividades paralelas, los juegos, las charlas y los momentos compartidos entre clubes de distintas localidades fortalecen la idea de que el Lasallanito es mucho más que un torneo: es una gran fiesta del deporte santafesino.
A lo largo del fin de semana, el predio de Cabaña Leiva continuará recibiendo delegaciones de distintas partes de la provincia y del país. Se espera un intenso calendario de partidos y actividades, donde la pasión por la pelota convivirá con la amistad y el respeto, valores que La Salle promueve desde sus inicios.
Con una organización impecable y un entorno preparado para disfrutar en familia, el Lasallanito reafirma su lugar como uno de los eventos deportivos más esperados del año en Santa Fe. Los pequeños futbolistas son los protagonistas de una historia que se renueva cada edición, y detrás de cada sonrisa hay una institución que trabaja con dedicación para seguir construyendo comunidad a través del deporte.
Cuando el sol cayó sobre Cabaña Leiva, los últimos equipos abandonaban las canchas con la promesa de volver al día siguiente. El cansancio se mezclaba con la felicidad de haber sido parte de una jornada inolvidable. El fútbol infantil tiene en este torneo una cita ineludible, donde los sueños comienzan a rodar y donde cada gol se celebra como si fuera el primero.
