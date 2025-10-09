Liga Santafesina de Fútbol

Se juega la séptima fecha del Clausura Norberto Serenotti

Con dos adelantos programados para este viernes, la Liga Santafesina pondrá en marcha una nueva jornada del Torneo Clausura “Norberto Serenotti”. Nobleza y Ateneo abrirán la fecha en el sur de la ciudad, mientras que el puntero Guadalupe recibirá a Colón en el predio liguista. El sábado se completará con una atractiva programación de duelos repartidos por toda la región.