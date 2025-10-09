Se juega la séptima fecha del Clausura Norberto Serenotti
Con dos adelantos programados para este viernes, la Liga Santafesina pondrá en marcha una nueva jornada del Torneo Clausura “Norberto Serenotti”. Nobleza y Ateneo abrirán la fecha en el sur de la ciudad, mientras que el puntero Guadalupe recibirá a Colón en el predio liguista. El sábado se completará con una atractiva programación de duelos repartidos por toda la región.
Guadalupe espera por Colón de Santa Fe. Foto: Luis Cetraro
La séptima fecha del Torneo Clausura “Norberto Serenotti”, certamen que continúa ofreciendo emociones en cada jornada, se pondrá en marcha este viernes 10 de octubre con dos adelantos que prometen buen fútbol y mucho en juego. La Liga Santafesina de Fútbol, bajo la coordinación de su Departamento de Competencias, dio a conocer el cronograma oficial de encuentros que se desarrollarán entre el viernes y el sábado, en una agenda que tendrá a los equipos buscando afirmarse en la parte alta de sus respectivas zonas.
En el primer adelanto del viernes, Deportivo Nobleza será local frente a Ateneo Inmaculada desde las 20.30, en un cruce que reúne a dos conjuntos con realidades diferentes pero con un mismo objetivo: sumar para escalar en la tabla. Nobleza intentará hacerse fuerte en casa, mientras que Ateneo buscará hacerse valer con su propuesta dinámica y ofensiva.
Más tarde, a partir de las 21.30, Sportivo Guadalupe, líder de la Zona 2, enfrentará a Colón de Santa Fe en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina. Los dirigidos por el “Guada” llegan con el envión de una serie de buenos resultados que los mantienen en lo más alto, mientras que el sabalero intentará cortar la racha y dar el golpe en condición de visitante.
Una fecha con promesas de alto voltaje
La actividad continuará el sábado 11 de octubre, con una intensa programación que promete emociones en todos los frentes. Desde las 16, en el predio Nery Alberto Pumpido, Cosmos FC se medirá con Gimnasia y Esgrima, en un choque entre equipos que buscan recuperar terreno en la tabla de posiciones.
Adalberto Tobaldo, DT de Guadalupe. Crédito Luis Cetraro.
En simultáneo, habrá duelos atractivos en distintos escenarios del ámbito santafesino. En el norte, Independiente recibirá a Ciclón Racing en un compromiso clave para ambos, mientras que Juventud Unida será anfitrión de Academia AC, otro enfrentamiento con implicancias directas en la lucha por meterse entre los mejores de su grupo.
En la ciudad de San Justo, Colón de San Justo enfrentará a Universidad Nacional del Litoral, encuentro que históricamente ofrece paridad y buen nivel futbolístico. En tanto, Vecinal Gálvez recibirá a Newell’s Old Boys, en lo que promete ser uno de los partidos más disputados de la fecha por el presente parejo de ambos.
Por su parte, Ciclón Norte buscará hacerse fuerte en su cancha ante Nacional, mientras que en otro punto de la región, Sanjustino tendrá una exigente prueba al recibir a Náutico El Quillá, uno de los elencos de mejor rendimiento del certamen.
El encuentro entre Pucará y Unión quedó postergado, según lo informado oficialmente por la organización del torneo.
Expectativa, paridad y objetivos
La competencia, que lleva el nombre de “Norberto Serenotti” en homenaje a uno de los grandes referentes históricos de la Liga Santafesina, transita su segunda mitad con una marcada paridad en la mayoría de las zonas. Cada punto comienza a tener un valor incalculable, especialmente para aquellos equipos que aspiran a clasificarse a las instancias finales o bien a consolidar su permanencia en la categoría.
Los clubes llegan con distintos panoramas: algunos, como Guadalupe, disfrutan de un presente ideal y un juego consolidado; otros, como Colón de San Justo, El Quillá o Sanjustino, buscan regularidad para afirmarse entre los protagonistas; mientras que hay conjuntos que apuntan a revertir rachas y recuperar confianza en estas últimas jornadas.
El Clausura Santafesino mantiene viva la competencia con canchas colmadas, presencia de familias y un nivel de juego que crece semana a semana. El trabajo de árbitros, delegados y colaboradores de la Liga permite sostener un calendario ordenado, incluso en medio de un calendario apretado por otras competencias y actividades institucionales.
Con cada fecha, la Liga reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol local y la consolidación de los clubes que, a través de sus divisiones formativas, también alimentan el futuro de la disciplina en la región. El Torneo Clausura Norberto Serenotti no solo ofrece la emoción de cada fin de semana, sino también la posibilidad de fortalecer los lazos entre las instituciones que conforman el entramado deportivo de Santa Fe y sus alrededores.
Cronograma completo – Fecha 7 del Clausura “Norberto Serenotti”
Viernes 10 de octubre: 20.30: Deportivo Nobleza vs. Ateneo Inmaculada; 21.30: Sportivo Guadalupe vs. Colón de Santa Fe (Predio Nery Alberto Pumpido). Sábado 11 de octubre, 16, Cosmos vs. Gimnasia y Esgrima (Predio Nery Alberto Pumpido); Independiente vs. Ciclón Racing; Juventud Unida vs. Academia AC; Colón de San Justo vs. Universidad; Vecinal Gálvez vs. Newell’s Old Boys; Ciclón Norte vs. Nacional; Sanjustino vs. Náutico El Quillá. Postergado: Pucará vs. Unión.
Con el fútbol este fin de semana, la pasión liguista volverá a sentirse en cada cancha. Entre el entusiasmo de los hinchas, el esfuerzo de los planteles y la entrega de los protagonistas, la séptima fecha del Clausura Norberto Serenotti promete ser otra página vibrante dentro del siempre competitivo universo de la Liga Santafesina de Fútbol.
