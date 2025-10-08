Formación y crecimeinto en el fútbol local

La Liga Santafesina lanza un ciclo de capacitaciones con la presencia especial de Leonardo Carol Madelón

El próximo lunes, desde las 9 hasta las 22.30, el Predio Nery Alberto Pumpido será escenario de una intensa jornada de formación. Entrenadores, profesores, dirigentes y familias podrán participar de un total de doce charlas y capacitaciones con destacados especialistas. El cierre estará a cargo del técnico de Unión de Santa Fe, Leonardo Carol Madelón.