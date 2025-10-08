La Liga Santafesina lanza un ciclo de capacitaciones con la presencia especial de Leonardo Carol Madelón
El próximo lunes, desde las 9 hasta las 22.30, el Predio Nery Alberto Pumpido será escenario de una intensa jornada de formación. Entrenadores, profesores, dirigentes y familias podrán participar de un total de doce charlas y capacitaciones con destacados especialistas. El cierre estará a cargo del técnico de Unión de Santa Fe, Leonardo Carol Madelón.
La Liga Santafesina de Fútbol continúa fortaleciendo su rol educativo y social con una propuesta inédita en la región. Bajo el lema “Ciclos de capacitaciones y charlas”, la institución invita a todos los interesados a participar de una jornada completa de formación que tendrá lugar el próximo lunes, desde las 9 hasta las 22.30, en el salón principal del Predio Nery Alberto Pumpido.
El encuentro forma parte de una serie de acciones que la Comisión Directiva de la Liga Santafesina viene desarrollando con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos a quienes forman parte del fútbol local, desde los cuerpos técnicos y los dirigentes hasta las familias que acompañan el crecimiento de los más chicos. En total serán doce módulos temáticos, cada uno enfocado en aspectos clave del trabajo diario en los clubes.
La apertura del ciclo estará a cargo de reconocidos profesionales de la región. El Módulo 1, titulado “Fundamentos Individuales Defensivos”, será dictado por Fernando Nogara, Gustavo Ferroglio y Juan Recalde, tres especialistas con amplia trayectoria en la formación de futbolistas y en el desarrollo metodológico de las divisiones juveniles. Ellos abordarán conceptos técnicos, tácticos y comportamentales vinculados al trabajo defensivo individual, con el foco puesto en el aprendizaje integral del jugador.
A lo largo del día, se sucederán distintas presentaciones que buscarán integrar la teoría con la práctica, combinando experiencias de campo, análisis de situaciones reales de juego y estrategias pedagógicas aplicables a todas las categorías. El cierre de la jornada estará a cargo de una figura muy especial para el fútbol santafesino: Leonardo Carol Madelón, actual entrenador de Unión de Santa Fe, quien ofrecerá una charla abierta sobre su visión del fútbol formativo y profesional.
Madelón, que a lo largo de su carrera ha dejado una marca profunda en el club tatengue y en varias instituciones del país, compartirá su experiencia desde la conducción técnica, el liderazgo de grupos y la gestión humana dentro de un plantel. Su participación será, sin dudas, uno de los momentos más esperados del encuentro, ya que representará una oportunidad para escuchar de primera mano a uno de los técnicos más queridos por la comunidad futbolera santafesina.
En salón dorado del Predio Pumpido
El Predio Nery Alberto Pumpido se prepara para recibir a entrenadores, profesores de educación física, dirigentes deportivos, estudiantes, padres y madres de jugadores, además de todos aquellos apasionados por el fútbol que deseen aprender y actualizar sus conocimientos. La Liga Santafesina informó que las inscripciones ya se encuentran abiertas, con tres cupos disponibles por club, lo que permitirá una amplia representación de las instituciones afiliadas.
Desde la organización remarcaron que este tipo de propuestas buscan generar un espacio de encuentro, reflexión y crecimiento colectivo. “La capacitación es una herramienta indispensable para el desarrollo del fútbol y de las personas que lo integran. Queremos una Liga que esté cada vez más preparada, más informada y más unida”, expresaron desde la Mesa Directiva, invitando a todos los actores del deporte local a ser parte de esta jornada.
El programa completo incluirá exposiciones sobre metodología de entrenamiento, gestión de grupos, formación integral del deportista, prevención de lesiones, planificación física, trabajo interdisciplinario y liderazgo. La intención es que cada participante pueda llevarse nuevas perspectivas que fortalezcan su labor cotidiana dentro de los clubes.
Además, la jornada servirá como punto de encuentro entre generaciones: entrenadores experimentados, jóvenes profesionales y estudiantes compartirán un mismo espacio de aprendizaje, intercambiando ideas, experiencias y visiones sobre el presente y el futuro del fútbol regional.
El espíritu que impulsa esta iniciativa se alinea con el proceso de modernización y apertura que la Liga Santafesina viene transitando en los últimos años, con una mirada amplia que entiende al fútbol como una herramienta de inclusión, educación y comunidad. A través de programas como este, se busca consolidar un modelo que combine la pasión por el juego con la formación permanente de quienes lo hacen posible.
En ese sentido, el lunes promete ser una jornada especial: doce charlas, una gran convocatoria y un cierre de lujo con Leonardo Madelón serán los ingredientes de un día dedicado íntegramente a aprender, compartir y fortalecer los valores del deporte.
Desde la Comisión Directiva, encabezada por su presidente y equipo de trabajo, se mostraron entusiasmados con la respuesta que ya ha generado la convocatoria. “Creemos que este tipo de encuentros son el camino para seguir creciendo como institución y como comunidad deportiva. Esperamos que todos los clubes puedan estar representados y que juntos sigamos construyendo una Liga más fuerte y participativa”, destacaron.
De esta manera, la Liga Santafesina de Fútbol vuelve a dar un paso adelante en su compromiso con la educación deportiva y el fortalecimiento institucional, reafirmando su rol como Casa Madre del fútbol regional. La invitación está hecha: el lunes, desde temprano, el Predio Nery Alberto Pumpido será el punto de encuentro para quienes entienden que el conocimiento, la formación y los valores también se entrenan día a día.
Porque, como sostienen desde la organización, “en el fútbol, aprender también es ganar”.
