Nuevo Horizonte abrió sus puertas y mostró su notable progreso institucional

El fútbol de Santa Fe tiene su esencia en los barrios, en esas instituciones que con esfuerzo diario, compromiso dirigencial y sentido de pertenencia mantienen viva la llama del deporte y la integración social. En ese marco, el Club Nuevo Horizonte fue protagonista de una noche especial, al recibir a la Mesa Directiva de la Liga Santafesina de Fútbol, encabezada por su presidente Leandro Birollo, para compartir una jornada de camaradería, diálogo y puesta en común sobre los avances institucionales que la entidad viene concretando en los últimos meses.
Este lunes por la noche, la institución ubicada en el corazón del noroeste santafesino abrió sus puertas para mostrar con orgullo las obras realizadas y los proyectos en marcha, reflejo del trabajo constante de su comisión directiva, presidida por Ariel Sosa Rey, junto a Aníbal Machado, José Luis Benítez y un grupo de colaboradores que día a día empujan hacia el crecimiento del club.
La visita liguista formó parte de una política de la actual conducción encabezada por Birollo, que busca acercar la Liga a los clubes, conocer sus realidades, acompañar sus procesos y fortalecer el vínculo institucional con cada entidad que forma parte de la Casa Madre del fútbol santafesino. En ese sentido, Birollo asistió junto al vicepresidente Herbert Bassitta, el secretario Luis López y el secretario de torneos Gastón Olivera, quienes fueron recibidos con una cena de camaradería organizada por los anfitriones.
Durante el encuentro, los dirigentes recorrieron las instalaciones del Centro Infantil Deportivo Nuevo Horizonte, observando de cerca las mejoras estructurales que se concretaron recientemente y los proyectos que se encuentran en ejecución. "Nos encontramos con una institución pujante, con un grupo humano comprometido y con una clara idea de crecimiento. Esto es lo que buscamos fomentar desde la Liga: que cada club pueda seguir desarrollándose, generando espacios para el deporte y la contención social", expresó Birollo durante la visita.
Las obras realizadas abarcan aspectos esenciales del mantenimiento y mejora del predio. En el campo de juego principal se llevaron a cabo trabajos de nivelación, reacondicionamiento y cuidado del césped, mientras que en la zona de vestuarios se concretaron reformas integrales que incluyeron renovación de aberturas, reacondicionamiento de superficies y reemplazo de griferías, dando así un salto de calidad tanto para los jugadores locales como visitantes.
En paralelo, el dirigente Gastón Olivera realizó la medición técnica de lúmenes por sectores del estadio, continuando con la tarea que la Liga viene desarrollando en distintos clubes para verificar la calidad de iluminación y colaborar en la regularización de las condiciones necesarias para disputar encuentros nocturnos. Se trata de un paso fundamental dentro de la política de profesionalización y modernización que promueve la conducción liguista.
Más allá de la observación técnica, el clima que se vivió en la sede del club fue de absoluta cordialidad. Los dirigentes intercambiaron experiencias, compartieron anécdotas y reafirmaron el compromiso común de trabajar por un fútbol cada vez más inclusivo y organizado. Birollo, antes de la cena, tuvo también la oportunidad de dialogar con el plantel principal de Nuevo Horizonte, que actualmente disputa la Zona Campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina, interiorizándose sobre la realidad deportiva y el esfuerzo de los jugadores que representan a la institución.
"Estos encuentros son muy útiles porque nos permiten ver de cerca la realidad de cada club. En Nuevo Horizonte hay muchas cosas que fueron mejorando, y eso habla muy bien de sus dirigentes, del trabajo diario y del sentido de pertenencia que se percibe en cada rincón del club", destacó el presidente de la Liga, quien valoró la hospitalidad y el esfuerzo que se respira en la entidad.
Desde la comisión directiva local, Ariel Sosa Rey agradeció la visita y la oportunidad de mostrar los avances. "Para nosotros es un orgullo que la Liga se acerque y vea lo que estamos haciendo. Este club se sostiene gracias al esfuerzo de muchas personas, a los socios, a los vecinos y a quienes creen que el deporte es una herramienta de inclusión", expresó.
El cierre de la jornada encontró a todos compartiendo un brindis simbólico, como muestra de la unión entre la dirigencia de la Liga y las instituciones que la componen. En un contexto donde los clubes barriales enfrentan enormes desafíos económicos y sociales, la historia de Nuevo Horizonte se erige como un camino a seguir con compromiso y crecimiento sostenido, demostrando que con trabajo y pasión es posible seguir avanzando.
La Liga Santafesina, a través de su Mesa Directiva, continuará con este tipo de visitas institucionales a diferentes entidades, consolidando su presencia territorial y su rol de acompañamiento a los clubes que, más allá de lo deportivo, cumplen un papel social irremplazable en cada comunidad.
Lo vivido en Nuevo Horizonte fue más que una simple recorrida: fue una reafirmación del valor del trabajo colectivo, de la importancia de mirar hacia adelante y de sostener el esfuerzo cotidiano que convierte a cada club en una verdadera escuela de vida.
El Club Nuevo Horizonte sigue escribiendo su historia con humildad y convicción. En cada ladrillo nuevo, en cada mejora, en cada entrenamiento de sus divisiones inferiores, late el mismo espíritu que dio origen a su nombre: el de buscar siempre un nuevo horizonte, más alto, más solidario y más cercano a los sueños de su gente.
