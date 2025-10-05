Compromiso, crecimiento y comunidad

Nuevo Horizonte abrió sus puertas y mostró su notable progreso institucional

La Mesa Directiva de la Liga Santafesina de Fútbol visitó las instalaciones del Club Nuevo Horizonte, donde fue recibida por los dirigentes de la entidad en una jornada que combinó camaradería y trabajo. Las autoridades liguistas destacaron las obras en infraestructura, el compromiso de la comisión directiva y el crecimiento sostenido de una institución que se consolida como ejemplo dentro del fútbol barrial santafesino.