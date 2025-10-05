Con el regreso de Carlos Trullet, Ben Hur se prepara para el Regional Amateur
El Consejo Federal oficializó la invitación para que Ben Hur de Rafaela participe del Torneo Regional Amateur 2025/26, junto a Estudiantes de San Luis. Con el regreso del histórico entrenador Carlos Trullet, el equipo rafaelino comenzará su participación el 19 de octubre con el objetivo de volver al Federal A. El "Cabezón" inicia su tercer ciclo al frente del club, acompañado por un cuerpo técnico que conoce la casa y con una base de jugadores que buscarán revancha deportiva.
Ben Hur de Rafaela vuelve a escena en el mapa grande del fútbol del interior. Tras la confirmación oficial del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, el club rafaelino fue invitado a participar del Torneo Regional Amateur 2025/26, junto a Estudiantes de San Luis, otro de los equipos que descendieron recientemente del Federal A. La noticia se conoció el viernes por la tarde, cuando el órgano de AFA emitió la resolución que extiende la licencia especial de invitación a ambas instituciones, lo que les permitirá competir nuevamente desde el próximo 19 de octubre.
La medida llega como respuesta a una situación particular: tanto Ben Hur como Estudiantes perdieron la categoría antes del inicio del Regional 2025, por lo que debían esperar más de un año para volver a participar en un certamen de competencia nacional. Ante ese panorama, los clubes elevaron un pedido formal al Consejo Federal solicitando autorización para sumarse a la temporada que está por comenzar, con el fin de mantener su estructura activa y su competencia profesional.
De esta manera, Ben Hur y Estudiantes se sumarán a Ferro de General Pico, Unión de Sunchales y Defensores de Pronunciamiento, los otros tres equipos descendidos del Federal A 2024, que también disputarán el próximo Regional. El torneo, que comenzará el 19 de octubre, marcará un nuevo desafío para el Lobo rafaelino, que buscará reponerse rápidamente del golpe sufrido hace poco y volver a ocupar el lugar que recuperó este mismo año después de 15 temporadas de ausencia.
El regreso de Carlos Trullet a la dirección técnica es, sin dudas, una de las grandes noticias para la institución de barrio Parque Ilolay. El "Cabezón", de amplia trayectoria en el fútbol argentino, iniciará su tercer ciclo en el club que lo vio alcanzar una de las páginas más gloriosas de su historia: el ascenso a la B Nacional en 2005. Aquel logro posicionó a Ben Hur entre los equipos más destacados del interior, con campañas que aún son recordadas por los hinchas.
Su segunda etapa en la entidad fue entre 2018 y 2021, cuando condujo al equipo en diferentes ediciones del Torneo Regional. Ahora, el desafío es volver a construir un plantel competitivo que le permita pelear por el ascenso. En este nuevo proceso, Trullet estará acompañado por Facundo Rodríguez como ayudante de campo, mientras que continuarán César Bessone como preparador físico y Nicolás Zanuzzi como entrenador de arqueros.
Con el regreso de Carlos Trullet, Ben Hur se prepara para el Regional Amateur. Crédito: Ben Hur
La primera incorporación confirmada sería la del arquero Pedro Bravo, de paso reciente por Gimnasia de Concepción del Uruguay y cuyo pase pertenece a Sportivo Belgrano de San Francisco. El resto del plantel se conformará en los próximos días, con la base de futbolistas que lograron el ascenso y defendieron la camiseta en el Federal A. "Estamos armando el equipo sobre la marcha, pero con entusiasmo y mucho compromiso", expresó Trullet al ser consultado por Pasión Liga de Diario El Litoral.
El experimentado técnico, venía desempeñándose como coordinador general en Ferrocarril del Estado, uno de los clubes más importantes de la Liga Rafaelina. Desde esa función, acompañó procesos formativos y organizativos de las divisiones inferiores, contribuyendo al crecimiento institucional del club. Antes de esta vuelta, su última experiencia como entrenador principal fue en Sportivo Norte durante la edición 2022 del Regional Amateur.
"Es un lindo desafío y volver a un lugar donde siempre me trataron con mucho respeto. Estoy muy agradecido a la gente de Ferro por el trato recibido en estos años y por el trabajo conjunto que pudimos hacer. Ben Hur es una institución que quiero mucho, y cuando se presentó la posibilidad de regresar, no lo dudé", sostuvo Trullet en diálogo con este medio.
El entrenador también destacó la rapidez con la que se dieron los acontecimientos: "Todo se resolvió muy rápido. A partir de la confirmación del Consejo Federal, nos pusimos en marcha para definir el plantel y comenzar los entrenamientos. El torneo empieza el 19 de octubre, así que el tiempo es corto, pero tenemos la ilusión intacta".
En Rafaela, la noticia fue recibida con entusiasmo. Los hinchas de Ben Hur, acostumbrados a vivir grandes campañas en los torneos nacionales, ven en este nuevo comienzo una oportunidad para dejar atrás la frustración del descenso y retomar el camino de protagonismo. La dirigencia, encabezada por su presidente, trabaja en la logística deportiva y en la presentación formal del cuerpo técnico, que se realizará en los próximos días.
Ben Hur, con historia y tradición en el fútbol del interior, vuelve a apostar a la experiencia y a la identidad. El regreso de Trullet representa mucho más que una decisión deportiva: es la vuelta de un referente que conoce la institución, su gente y su idiosincrasia. Con trabajo, compromiso y un proyecto que buscará consolidarse desde el primer día, el Lobo rafaelino intentará, una vez más, rugir fuerte en el Regional Amateur.
La cuenta regresiva ya comenzó. El 19 de octubre, Ben Hur saldrá nuevamente a la cancha con el mismo sueño de siempre: recuperar su lugar en el Federal A y seguir escribiendo páginas de gloria en su rica historia futbolística. Con Carlos Trullet al frente, la ilusión está renovada y el Lobo se prepara para volver a ser protagonista.
Carlos Trullet. Crédito: Luis Cetraro
"Todo se resolvió muy rápido. A partir de la confirmación del Consejo Federal, nos pusimos en marcha para definir el plantel y comenzar los entrenamientos. El torneo empieza el 19 de octubre, así que el tiempo es corto, pero tenemos la ilusión intacta".
Carlos Trullet, DT de Ben Hur
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.