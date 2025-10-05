El Lobo vuelve a rugir en el Parque Ilolay

Con el regreso de Carlos Trullet, Ben Hur se prepara para el Regional Amateur

El Consejo Federal oficializó la invitación para que Ben Hur de Rafaela participe del Torneo Regional Amateur 2025/26, junto a Estudiantes de San Luis. Con el regreso del histórico entrenador Carlos Trullet, el equipo rafaelino comenzará su participación el 19 de octubre con el objetivo de volver al Federal A. El "Cabezón" inicia su tercer ciclo al frente del club, acompañado por un cuerpo técnico que conoce la casa y con una base de jugadores que buscarán revancha deportiva.