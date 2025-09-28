Colón de San Justo y Guadalupe, en lo más alto

La Liga Santafesina de Fútbol vivió otra jornada cargada de emociones, goles y resultados que reconfiguran las tablas de posiciones en cada zona. El Clausura, en homenaje a Norberto Serenotti, avanza a paso firme, y a medida que se suman capítulos, se consolidan los candidatos y aparecen las sorpresas. Este fin de semana la atención estuvo centrada en dos grandes focos: la contundencia de Colón de San Justo, que con autoridad goleó en su cancha y manda en la Zona A, y el ajustado pero valioso triunfo de Guadalupe, que se mantiene en lo más alto de la Zona B.
Sin embargo, la nota inesperada de la fecha la escribió Nacional. El equipo capitalino se presentó en San Justo, visitó al actual campeón Sanjustino y le propinó un duro golpe al derrotarlo por 2 a 0. Un resultado que no sólo sorprende por el nombre del vencido, sino porque deja en claro que el campeonato está abierto y nadie puede confiarse.
El repaso de los marcadores comenzó con la gran goleada de la jornada. Colón de San Justo recibió a Academia Cabrera y lo despachó con un contundente 6 a 1. El conjunto rojiblanco no tuvo piedad y dejó una muestra de su potencial ofensivo, que lo ubica en lo más alto de la Zona A con puntaje ideal.
Guadalupe, por su parte, volvió a demostrar que sabe ganar en partidos cerrados. En su reducto, venció 1 a 0 a La Salle gracias a un gol que llegó en el momento justo. El equipo de Tobaldo, acostumbrado a dar pelea en instancias decisivas, acumula victorias que lo sostienen como líder en la Zona B, confirmando que este Clausura lo tiene como protagonista indiscutido.
Otro de los partidos destacados fue el que jugaron Juventud Unida y Gimnasia. Allí, el Lobo capitalino se impuso 2 a 0, mostrando solvencia en todas sus líneas y llevándose tres puntos que valen oro para sus aspiraciones de clasificación. Gimnasia golpeó en los momentos precisos y dejó a su rival con las manos vacías.
En tanto, en Cayastá, Ciclón Norte cayó como local 2 a 1 frente a Cosmos. El elenco visitante aprovechó sus oportunidades y terminó festejando en una cancha siempre difícil. Cosmos, que venía necesitado de puntos, encontró en este triunfo un envión anímico importante de cara a lo que viene.
Por su parte, Colón de Santa Fe jugó un partido cerrado frente a El Quillá y terminó celebrando con un ajustado 1 a 0. El Sabalero mostró orden defensivo y paciencia para encontrar la jugada que le permitió desnivelar un encuentro que se presumía parejo. Para El Quillá, fue un golpe que lo obliga a recomponerse rápido si quiere seguir en la pelea.
En otro resultado llamativo, Deportivo Nobleza cayó 2 a 0 como local frente a Ciclón Racing. El conjunto capitalino supo pegar en momentos determinantes y llevarse una victoria que lo reposiciona en la tabla. Nobleza, en cambio, mostró algunas falencias que le costaron caro en un partido que tenía presupuestado de otra manera.
La fecha también dejó un empate con sabor especial. En barrio Transporte, Pucará y Ateneo igualaron 2 a 2 en un duelo vibrante. Hubo goles, polémicas y emociones hasta el final. El reparto de puntos dejó conformes a los espectadores, aunque ambos equipos sienten que podrían haberse llevado algo más.
La Perla del Oeste también hizo valer su localía y derrotó 2 a 0 a Newell's. Con orden táctico y eficacia ofensiva, el equipo de Recreo sumó una victoria fundamental para seguir en carrera. Newell's, en cambio, se fue preocupado, ya que no logra encontrar regularidad en este campeonato.
Finalmente, el golpe más resonante llegó desde San Justo. Sanjustino, que había levantado la copa en el torneo anterior, fue sorprendido por Nacional. El equipo visitante jugó con inteligencia, esperó su momento y terminó imponiéndose 2 a 0, silenciando al público local que se fue sorprendido por el resultado. Esta derrota obliga al Matador a replantearse muchas cosas, mientras que para Nacional es un envión que lo posiciona de otra manera en el Clausura.
La fecha dejó, entonces, a Colón de San Justo y Guadalupe como líderes en sus respectivas zonas. Ambos equipos parecen haber encontrado el rumbo y se muestran sólidos en el inicio del campeonato. Sin embargo, lo sucedido en San Justo con la derrota del último campeón es una clara señal de que la Liga Santafesina no ofrece respiros y que cada partido es una historia nueva.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.