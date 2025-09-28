Liga Santafesina de Fútbol

Colón de San Justo y Guadalupe, en lo más alto

En una nueva fecha del Clausura de la LSF, Colón de San Justo goleó a Academia Cabrera y Guadalupe venció a La Salle para afirmarse en la punta de sus zonas. La sorpresa la dio Nacional, que de visitante derrotó a Sanjustino.