Sanjustino y Colón de San Justo mandan en el Norberto Serenotti

El fútbol liguista no se toma respiro y la cuarta fecha del Torneo Clausura "Norberto Serenotti" de Primera A se transformó en un verdadero festival de emociones. Aunque resta el choque pendiente entre Academia y Pucará, los partidos disputados este miércoles dejaron un panorama renovado tanto en la Zona A como en la Zona B, donde Colón de San Justo y Sanjustino ratificaron su condición de protagonistas, mientras que Sportivo Guadalupe dio un paso firme con una goleada categórica.
La jornada comenzó con el atractivo duelo en la costanera santafesina, donde Colón de San Justo doblegó a Ciclón Racing por 2 a 0 con tantos de Lautaro Fagioli y Alejandro Ojeda. El "Conquistador" mostró oficio, autoridad y contundencia para quedarse con tres puntos que lo catapultaron a la cima de la Zona A, en un Clausura que lo tiene como principal animador. El equipo de San Justo, fiel a su estilo, volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos a pelear el título.
En la otra zona, Sanjustino no dejó dudas y goleó 3 a 0 a Newell's en condición de visitante. Con gritos de Matías Benegas y un doblete de Nehemías González, el "Matador" pisó fuerte en barrio Roma y se mantiene firme en lo más alto de la Zona B. El campeón vigente ratificó su jerarquía y su ambición de repetir lo conseguido en el Apertura, mostrando una plantilla sólida que combina experiencia y frescura.
Sportivo Guadalupe también tuvo una noche soñada al vapulear 5 a 0 a Nacional en condición de visitante. Esteban Sanguinetti y Nicolás Jovellano, ambos en dos oportunidades, más Mauricio Kinkela, fueron los artilleros de una actuación sin fisuras. El "Guada" comparte el liderazgo de la Zona B junto a Sanjustino, con la ilusión intacta de dar pelea hasta el final y sostener el protagonismo que lo caracteriza.
Colón dio una muestra de carácter y bajó a La Salle Jobson, que llegaba como líder e invicto. Fue un contundente 4 a 1 en favor del "Sabalero", con conquistas de Bruno Venencia, Facundo Contreras, Lionel Jatón y Lorenzo Orzán. Mauro Gutiérrez descontó para los "lasallanos", que sufrieron una dura caída en su casa. El equipo rojinegro mostró un funcionamiento aceitado y demostró que, pese a su andar irregular en el arranque del campeonato, tiene material de sobra para ser protagonista.
La fecha también dejó otro encuentro atractivo en la costanera, donde Náutico El Quillá y Universidad igualaron 1 a 1 en un partido equilibrado. Ignacio Presser abrió la cuenta para el "Tiburón", mientras que Ignacio Fantinatto señaló el empate para los universitarios. Ambos equipos mantienen la expectativa de meterse en la pelea de su grupo, aunque deberán encontrar regularidad para no quedar relegados.
En el barrio Ciudadela, Gimnasia y Esgrima venció 2 a 0 a Deportivo Nobleza con goles de Santiago Rizzo y Lautaro García. El "Pistolero" recuperó terreno y sumó tres puntos importantes en la Zona A, donde la lucha por el liderazgo promete ser ajustada.
Por su parte, Ateneo Inmaculada protagonizó un partido vibrante al derrotar 3 a 2 a Unión en un clásico de emociones. El "cole" lo dio vuelta con anotaciones de Juan Chiaraviglio, Máximo Monella y Manuel Báez, después de estar 0-2 abajo por los tantos tatengues de Alan Sosa y Gerónimo Faría. La victoria no solo refuerza la confianza de Ateneo, sino que también alimenta la expectativa de seguir creciendo en el torneo.
Vecinal Gálvez y Ciclón Norte repartieron puntos en un 0 a 0 que dejó gusto a poco, aunque el resultado refleja la paridad entre dos equipos que luchan por salir de los últimos puestos.
En otro duelo atrapante, Cosmos no pudo en su casa y cayó 3 a 1 frente a La Perla del Oeste. Los goles visitantes llegaron a través de Julio Ocampo, Lucas Ojeda y Leandro Mayenfisch, mientras que Matías Rotania descontó para el "Tricolor". La Perla, con esta victoria, sigue sumando unidades claves en su aspiración de estar entre los de arriba.
El último partido de la jornada tuvo como ganador a Independiente, que se impuso por la mínima 1 a 0 sobre Juventud Unida con un tanto de Federico Montoro. El "rojo" cosechó un triunfo vital en su lucha por salir de la zona baja y mantener la tranquilidad pensando en la continuidad del certamen.
De esta manera, la cuarta fecha del Clausura dejó un mapa renovado en las posiciones. Colón de San Justo manda en la Zona A, seguido de cerca por Gimnasia y Ateneo, mientras que en la Zona B la pulseada está al rojo vivo con Sanjustino y Guadalupe como líderes, La Salle y Colón al acecho. Lo que viene promete aún más emociones, ya que cada punto empieza a cotizar alto y la recta final de la fase de grupos se vislumbra apasionante.
Con presencia de público, goles de gran factura y equipos que no renuncian a su estilo, la Copa Isósceles, bajo el marco del Clausura Norberto Serenotti, vuelve a ratificar el poder de convocatoria y la riqueza futbolística de la Liga Santafesina. Los hinchas disfrutan de un certamen parejo, donde nadie puede confiarse y los grandes deben ratificar su chapa fecha tras fecha.
El próximo capítulo tendrá choques decisivos y será determinante para ir definiendo candidatos de cara a la segunda parte del torneo. La pelota sigue rodando y Santa Fe vive, una vez más, la fiesta de su liga más representativa.
