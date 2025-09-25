Torneo Clausura LSF

Sanjustino y Colón de San Justo mandan en el Norberto Serenotti

El Clausura de Primera A tuvo acción intensa este miércoles con el grueso de partidos reprogramados de la cuarta fecha. Colón de San Justo superó a Ciclón Racing y se trepó a la cima de la Zona A, mientras que Sanjustino goleó a Newell's y continúa firme en la Zona B junto a Guadalupe. Colón de Santa Fe, por su parte, dio el golpe bajando a La Salle.