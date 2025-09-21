El Regional que se viene

Colón de San Justo y Sanjustino apuestan fuerte al Torneo Regional 2025-2026

Los dos clubes históricos de la ciudad de San Justo serán los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol en el certamen federal que comenzará el 19 de octubre. Colón ratificó la continuidad de Miguel Restelli y sumará refuerzos de jerarquía, mientras que Sanjustino, con Marcelo Molina al mando, incorporó a Matías Roskopf y planifica un plantel competitivo para afrontar el desafío.