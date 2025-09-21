Colón de San Justo y Sanjustino apuestan fuerte al Torneo Regional 2025-2026

La ciudad de San Justo volverá a ser protagonista en el fútbol del interior. Colón SJ y Sanjustino, dos de las instituciones más emblemáticas de la Liga Santafesina, serán los representantes de la Casa Madre en el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026, que dará inicio el 18 de octubre y que aún no tiene confirmado su fixture definitivo. La expectativa es alta, no solo por la magnitud de la competencia, sino también por las fuertes apuestas que ambos clubes están realizando para trascender más allá del ámbito liguista y dar un salto de calidad.
Por el lado de Colón de San Justo, la comisión directiva tomó la decisión de ratificar en su cargo al experimentado entrenador Miguel Restelli. El DT viene trabajando con el mismo plantel que afronta la Liga Santafesina, pero esta vez, la dirigencia determinó "levantar la vara" y apostar a la llegada de refuerzos de renombre. El objetivo es claro: dotar al equipo de mayor jerarquía y profundidad para afrontar un torneo exigente, que reúne a equipos de toda la región con aspiraciones de ascenso en el fútbol argentino.
En declaraciones a El Litoral, José Luis Repetto, referente de la dirigencia roja y blanca, confirmó varios regresos importantes. Entre ellos se destacan Franco Jominy, Genaro Peresutti, Francisco Ortega, Lautaro Fagioli y Guido Ramcez, quien vuelve especialmente para jugar el Torneo Regional. "Es un orgullo que jugadores con identidad del club decidan regresar para acompañar este proyecto", señaló el dirigente. Además, dejó abierta la expectativa al mencionar que en los próximos días se cerrará la llegada de dos refuerzos de jerarquía, cuya identidad se mantiene en reserva hasta la firma definitiva del contrato.
Sanjustino, por su parte, llega al Torneo Regional con la confianza que otorga haber conquistado el último título de la Liga Santafesina de Fútbol. Con Marcelo Molina confirmado como director técnico —y con respaldo absoluto de la dirigencia—, el "Verde" busca conformar un plantel que esté a la altura del desafío de competir en dos frentes: el campeonato liguista y el certamen federal.
Uno de los grandes nombres que sobresale en el armado del equipo es el de Matías Roskopf. El delantero, con paso por Colón de Santa Fe, Boca Juniors y la Selección Argentina juvenil, se suma a Sanjustino con la promesa de aportar goles, jerarquía y experiencia profesional. Su arribo ha generado un fuerte impacto en el ambiente futbolero de San Justo, donde se lo ve como un refuerzo que puede marcar la diferencia en un torneo de estas características.
La apuesta de Sanjustino no se limita a un solo nombre. La dirigencia ya se encuentra trabajando junto al cuerpo técnico en la incorporación de otros jugadores que complementen la base del plantel campeón, con el objetivo de conformar un equipo sólido, competitivo y con recambio para afrontar la doble competencia. "Queremos que Sanjustino se haga fuerte en el Regional y que los hinchas se sientan orgullosos del esfuerzo institucional", comentaron desde la dirigencia.
Ambos clubes, de esta manera, afrontan semanas decisivas en la preparación. Con la fecha de inicio fijada y la expectativa creciente en toda la región, el desafío económico también ocupa un lugar central. Tanto Colón SJ como Sanjustino deberán realizar importantes erogaciones para sostener sus planteles, afrontar viajes y garantizar la logística de un certamen que demanda recursos muy superiores a los habituales de la competencia liguista.
La apuesta, sin embargo, tiene un sentido estratégico. Los dirigentes de ambas instituciones coinciden en que el Torneo Regional representa una oportunidad para dar un paso adelante en la proyección deportiva e institucional. La participación en este certamen no solo jerarquiza a los planteles, sino que también fortalece a la ciudad de San Justo como polo futbolero dentro de la provincia de Santa Fe, reafirmando una tradición de décadas en la que estos clubes han sido protagonistas de la vida deportiva y social de la región.
El calendario avanza, las ilusiones crecen y la pelota está próxima a rodar. Colón de San Justo y Sanjustino, con historias distintas pero con objetivos similares, buscarán en el Torneo Regional 2025-2026 escribir un nuevo capítulo de grandeza para el fútbol de San Justo y, por extensión, para toda la Liga Santafesina. La cita está marcada: el 19 de octubre comienza un desafío que promete emociones fuertes y que volverá a poner a la ciudad en el centro de la escena futbolística del interior argentino.
