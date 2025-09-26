Se viene la quinta fecha del Clausura Norberto Serenotti

La Liga Santafesina de Fútbol pondrá en marcha este sábado la quinta fecha del Torneo Clausura “Norberto Serenotti” de Primera División A, con una programación cargada de partidos que prometen emociones en cada cancha. En la Zona A, Colón de San Justo, líder absoluto, buscará seguir firme en la cima cuando reciba a la Academia Cabrera. Mientras tanto, en la Zona B, Sanjustino y Sportivo Guadalupe, que comparten la punta, afrontarán compromisos exigentes en condición de locales ante Nacional y La Salle, respectivamente.
El campeonato ya empieza a marcar tendencias y cada punto vale oro. Los equipos no solo juegan por el honor de sus camisetas, sino también por posicionarse de la mejor manera en la lucha por la clasificación a la etapa decisiva. En ese marco, la quinta jornada aparece como una bisagra: consolidar liderazgos, evitar rezagarse y, sobre todo, dar un golpe de autoridad que infunda confianza para lo que resta del certamen.
El conjunto rojiblanco de San Justo, que viene mostrando solidez y contundencia, tendrá un nuevo examen frente a la Academia AC. En su cancha y ante su gente, Colón buscará reafirmar el liderazgo que ostenta, con la premisa de sostener la racha positiva que lo mantiene como protagonista excluyente de su grupo.
Otro duelo interesante se dará entre Juventud Unida y Gimnasia y Esgrima, dos equipos que necesitan sumar para escalar posiciones. En paralelo, Deportivo Nobleza recibirá a Ciclón Racing, en un choque donde ambos llegan con la urgencia de ganar para no perder terreno.
Pucará, que ha mostrado altibajos en el arranque, será anfitrión de Ateneo Inmaculada, elenco que siempre plantea partidos de alta intensidad. Ciclón Norte, por su parte, se medirá con Cosmos, en lo que se anticipa como un duelo parejo y de final abierto.
Completando la actividad de la Zona A, La Perla del Oeste enfrentará a Newell’s Old Boys. La Perla buscará hacerse fuerte de local, mientras que el conjunto rojinegro intentará dar la sorpresa.
La otra mitad de la programación tiene condimentos de peso. En San Justo, Sanjustino se cruzará con Nacional. El “Matador” llega como líder y querrá ratificar su condición ante un rival que intentará frenarle el impulso. Cada partido en este grupo adquiere ribetes decisivos, y este no será la excepción.
En simultáneo, Sportivo Guadalupe recibirá a La Salle Jobson. Guadalupe quiere sostener la ilusión y extender su buen momento futbolístico, mientras que los lasallanos arriban con la misión de recuperarse y sumar fuera de casa.
Otro de los encuentros destacados será el que animen Colón de Santa Fe y Náutico El Quillá en el predio 4 de Junio. Dos equipos de peso, con historia y planteles competitivos, que buscarán imponer condiciones en un choque que promete buen fútbol.
La agenda del fin de semana tendrá actividad repartida. El grueso de la fecha se disputará el sábado 27 de septiembre desde las 15.30, con los siguientes enfrentamientos:
Juventud Unida – Gimnasia y Esgrima
Deportivo Nobleza – Ciclón Racing
Colón de San Justo – Academia AC
Pucará – Ateneo Inmaculada
Ciclón Norte – Cosmos
La Perla del Oeste – Newell’s Old Boys
Sanjustino – Nacional
Sportivo Guadalupe – La Salle Jobson
Colón – Náutico El Quillá (predio 4 de Junio)
A las 16.30 se sumará otro partido atractivo: Vecinal Gálvez – Independiente, un duelo de necesitados donde ambos quieren empezar a despegar.
Finalmente, la fecha se cerrará el lunes 29 de septiembre a las 21.30 con un clásico moderno en el predio Nery Alberto Pumpido, cancha Leopoldo Jacinto Luque: Unión – Universidad. Este cruce nocturno promete ser un broche de oro para la jornada, con dos equipos que llegan con aspiraciones y mucho en juego.
El Clausura “Norberto Serenotti” avanza a paso firme y deja en claro que no hay margen para las distracciones. La paridad entre los equipos hace que cada encuentro sea determinante, y los protagonistas lo saben. Colón de San Justo en la Zona A y el dúo Sanjustino–Guadalupe en la Zona B son los que hoy marcan el camino, pero la historia todavía tiene muchas páginas por escribirse.
La pasión de la Liga Santafesina se renueva cada fin de semana en canchas que laten al ritmo del fútbol barrial y regional, con hinchadas que acompañan, jóvenes que se consolidan y experimentados que aportan su jerarquía. Todo bajo la mirada de un torneo que no da respiro y que promete emociones fuertes hasta el final.
