Fútbol infantil en Cabaña Leiva

Lasallanito 2025 promete una edición histórica con Boca y Talleres como invitados

Del 10 al 12 de octubre, el Club La Salle celebrará la 7ª edición. Más de cien equipos participarán del certamen. La organización destaca el crecimiento sostenido del evento, el trabajo institucional y el respaldo de la Liga Santafesina y Diario El Litoral.