Lasallanito 2025 promete una edición histórica con Boca y Talleres como invitados
Del 10 al 12 de octubre, el Club La Salle celebrará la 7ª edición. Más de cien equipos participarán del certamen. La organización destaca el crecimiento sostenido del evento, el trabajo institucional y el respaldo de la Liga Santafesina y Diario El Litoral.
Postales del Lasallanito en su edición 2024. Crédito: Fernando Nicola
La Salle volverá a vestirse de fiesta. Entre el 10 y el 12 de octubre, durante el fin de semana largo, se disputará la séptima edición del tradicional Torneo Infantil "Lasallanito", un evento que año tras año convoca a cientos de chicos y familias en el predio de Cabaña Leiva. Este 2025, el certamen tendrá un condimento muy especial: la participación de Boca Juniors y Talleres de Córdoba, dos instituciones que jerarquizan la competencia y que marcan un antes y un después en la historia del torneo.
Con la presencia de alrededor de 100 equipos de distintas localidades, pertenecientes a la Liga Santafesina, la Esperancina, la Paivense y otras ligas regionales, el Lasallanito se consolida como una cita imperdible para el fútbol infantil de la región. En esta edición, los niños nacidos entre 2014 y 2018 serán los protagonistas, bajo reglamentos adaptados a cada categoría, con el espíritu de promover el juego, la convivencia y los valores deportivos.
Postales del Lasallanito en su edición 2024. Crédito: Fernando Nicola
Durante la presentación oficial, los dirigentes del club, entrenadores, colaboradores, padres y jugadores compartieron la emoción de un nuevo capítulo en la historia del torneo. El coordinador del fútbol infantil de La Salle, Ignacio Minella, expresó: "Un nuevo Lasallanito, la verdad que estamos muy contentos y muy ansiosos. Hace seis o siete meses que venimos trabajando y es increíble que falte tan poco tiempo".
Minella también brindó detalles sobre las novedades que trae esta edición. "Se va a jugar entre las categorías 2014 y 2018. Este año en la 2014 cambiaremos un poco: será fútbol 11, con las reglas que utilizarán el año próximo, con offside y demás. Las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018 jugarán nueve contra nueve. Vamos a superar los 100 equipos, así que estamos muy felices. Queríamos dar un salto de calidad este año con equipos invitados, y logramos que vengan Talleres de Córdoba con dos categorías y Boca Juniors con una. Es un gran desafío y una enorme alegría para nosotros como institución", destacó.
El coordinador resaltó además el apoyo de la Liga Santafesina, en especial de su presidente, Leandro Birollo, quien facilitó la llegada de los clubes invitados. "Cuando estos equipos se comunicaron con nosotros, nos pidieron ciertas cosas y contamos con el presidente de la Liga, que se puso a disposición desde el primer momento. Esto es para todos: para La Salle, para Santa Fe, para la Liga. Con esto crecemos todos. Nos abrieron las puertas de la casa madre y eso es muy importante", sostuvo.
En cuanto a la logística, las delegaciones de Boca Juniors y Talleres de Córdoba estarán hospedadas en la ciudad. Los representantes de Boca su plantel y los dirigentes cordobeses lo harán en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina, mientras que los jugadores de Talleres compartirán alojamiento en casas de familias de futbolistas de La Salle, un gesto que reafirma el espíritu solidario y comunitario del torneo.
Conferencia de prensa. Presentación y anuncios importantes. Boca y Talleres dieron el sí, y serán parte de la séptima edición.
Por su parte, César Rodríguez, secretario de la institución, remarcó el esfuerzo organizativo y el sentido social del evento. "Estamos trabajando junto a Nacho (Minella) en la coordinación general y logramos llegar a los 100 equipos. Gracias a Dios el viernes será feriado, eso nos ayudó mucho. Este año, otra vez junto a Eduardo Morán, queremos darle una vuelta de rosca al torneo: que no sea solo una fuente de recursos para el club, sino que tenga un enfoque educativo, que reúna a la familia lasallana y a toda la comunidad de Santa Fe en Cabaña Leiva", explicó.
En esa línea, Rodríguez agradeció el acompañamiento de Diario El Litoral, que volverá a ser auspiciante del certamen y mostrará todo el color y la alegría que rodea a la competencia, desde la previa hasta la ceremonia de cierre.
El presidente del club, Lucas Yori, también se refirió al crecimiento sostenido de la institución y del torneo. "Estamos tratando de darle un salto de calidad al Lasallanito, y por eso invertimos lo recaudado en mejorar el predio. Eso nos permite brindar un mejor servicio año a año. Siguiendo el mensaje de la Liga, buscamos tener mejores canchas, más infraestructura y ahora estamos colocando iluminación. Gracias al torneo vamos a poder finalizar la obra de luces, y queremos agradecerle especialmente a Leandro Birollo por su apoyo constante", señaló.
A su turno, el propio Birollo elogió el trabajo integral del club y la proyección del evento: "Este es el camino que queremos para el fútbol santafesino. No puede haber una Liga grande si los clubes no crecen. Y La Salle crece todos los días: la cancha, las luces, este torneo. Recuerdo cuando el Lasallanito empezó con tres categorías, y hoy tiene cinco, con más de 20 equipos por división. Eso muestra compromiso y trabajo. Desde la Liga queremos felicitarlos y desearles el mayor de los éxitos".
El apoyo institucional se complementa con la presencia de colaboradores históricos. Uno de ellos es Héctor "Pipo" Desvaux, exfutbolista y referente lasallano, quien expresó su orgullo por el crecimiento del club. "Es espectacular ver cómo avanza La Salle. Cuesta mucho en otros lugares, pero acá parece que todo fluye. Uno va al predio y siempre hay algo nuevo. Es hermoso ver a los chicos disfrutando y aprendiendo valores. La Salle tiene mucho de eso. Siempre voy a estar para ayudar, porque este club me formó y me dio mucho. Terminar mi carrera jugando acá fue muy especial, y ver todo esto me llena de emoción", afirmó.
Mirando hacia el futuro, Lucas Yori adelantó que el objetivo institucional es ambicioso: "Queremos que el Lasallanito se transforme en un torneo internacional. La presencia de Boca y Talleres nos abre ese camino. Es una meta importante, pero tenemos la madurez y la infraestructura para lograrlo. En uno o dos años queremos recibir equipos del exterior, con la atención y el nivel organizativo que eso requiere. Este torneo nos está preparando para dar ese gran paso".
Así, el Lasallanito 2025 se encamina a ser una edición inolvidable, con fútbol, amistad y sueños compartidos. La Salle vuelve a poner a Santa Fe en el centro del mapa del fútbol infantil nacional, confirmando que la pasión, la organización y los valores pueden convivir en una verdadera fiesta del deporte. Porque detrás de cada niño que corre detrás de la pelota, hay una historia, una familia y un club que cree que el futuro se construye desde el juego y la alegría.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.