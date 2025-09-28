Pasión Liga

Birollo representó al Litoral en el Consejo Federal de AFA

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, viajó a Buenos Aires para participar de la sesión del Consejo Federal en la sede de calle Viamonte. En representación de las Ligas capitalinas del Litoral, fue parte de un encuentro donde se abordaron resoluciones clave para el fútbol del interior argentino.