Birollo representó al Litoral en el Consejo Federal de AFA

El fútbol del interior argentino volvió a tener a la región litoral como protagonista. Este jueves, en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo Federal llevó adelante una nueva sesión ordinaria con la presencia de representantes de todo el país. Entre ellos se destacó la figura de Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina, quien asistió en representación de las Ligas capitalinas de Santa Fe, Chaco y Formosa.
La cita se desarrolló en calle Viamonte 1366, histórica dirección de la Casa Madre del fútbol argentino. Birollo fue parte de la mesa junto a vocales y dirigentes de distintas regiones que integran el máximo órgano de conducción del fútbol federal, en un encuentro donde se debatieron temas de vital importancia para el desarrollo de la disciplina en cada rincón del país.
Un espacio de decisiones
El Consejo Federal de AFA es la estructura encargada de articular, ordenar y organizar la vida institucional y competitiva de las Ligas del interior. Por ello, cada sesión tiene un peso particular: allí se discuten desde aspectos reglamentarios hasta aranceles y calendarios de torneos, pasando por el reconocimiento de nuevas Ligas o la creación de departamentos específicos.
En esta oportunidad, la sesión contó con la presencia de reconocidos dirigentes del interior, entre ellos los vocales Juan Carlos Rossberg, Emeterio Farías, Nacif Farías, Alfredo Iturri y Mario Echeverría, además de los representantes regionales designados oportunamente por el propio Consejo Federal.
En sintonía, Birollo compartió la mesa de debate con José Clemente, Sergio Chibán, Alejandro Fernández, Juan Valiente, Pablo Alonso, Jacinto Cáceres, Sergio Palmieri, Néstor Céspedes, Gustavo García, Teresa Guzmán, Rubén Espinoza, Facundo Garmendia y Guillermo Vargas.
Los temas tratados
La agenda de la reunión contempló una serie de puntos de relevancia. En primer lugar, se puso en consideración el acta de la sesión anterior, procedimiento habitual en la vida institucional. Posteriormente, se dio paso a la exposición y análisis de nuevas resoluciones emanadas de la presidencia del Consejo Federal, que incluyeron:
Afiliaciones de nuevas Ligas del interior.
Actualización de aspectos reglamentarios vinculados a la vida institucional y competitiva.
Determinación de aranceles correspondientes a los torneos Federal A y Regional Amateur, dos de las principales competencias que nuclean a los clubes del interior.
Conformación y puesta en marcha del Departamento Infanto Juvenil, área que apunta al desarrollo de las divisiones formativas en todo el territorio nacional.
Cada uno de estos puntos fue debatido con amplitud, reflejando la importancia que la dirigencia otorga a la planificación conjunta y al fortalecimiento del fútbol en sus distintas dimensiones.
La voz de Birollo
Finalizado el encuentro, Leandro Birollo se mostró conforme con lo trabajado y resaltó el clima constructivo que reinó durante la sesión. “Fue una reunión muy positiva. Los distintos temas abordados hicieron de la reunión un momento agradable. Estamos muy bien vistos por todos y eso hay que destacarlo”, expresó el presidente de la Liga Santafesina en diálogo con este medio.
Sus palabras reflejan no solo la satisfacción por la tarea cumplida, sino también el reconocimiento que la región litoral ha logrado consolidar en la estructura de la AFA. La presencia de Birollo en un espacio de tanta relevancia da cuenta del peso institucional que las Ligas capitalinas han sabido construir a lo largo de los años.
El valor de la representación
No se trata solamente de asistir a una sesión, sino de hacer sentir la voz de las Ligas en un ámbito donde se definen cuestiones centrales para el futuro del fútbol del interior. En ese sentido, la participación de Birollo adquiere un doble valor: por un lado, legitima la presencia de la Liga Santafesina en la mesa nacional; por otro, garantiza que las necesidades y particularidades de Santa Fe, Chaco y Formosa estén debidamente representadas en la agenda federal.
El propio Birollo viene insistiendo en la importancia de ocupar estos espacios: “Estar en el Consejo Federal es clave porque nos permite defender los intereses de nuestra región, llevar las inquietudes de los clubes y contribuir con ideas para mejorar el fútbol del interior”, había manifestado en oportunidades anteriores.
Un panorama amplio
Más allá de los temas formales, el encuentro sirvió también para el intercambio de miradas entre dirigentes de distintos puntos del país. La posibilidad de compartir experiencias, analizar realidades y proyectar en conjunto constituye uno de los aspectos más enriquecedores de estas sesiones.
El Departamento Infanto Juvenil, por ejemplo, surge como un área estratégica que apunta a unificar criterios y potenciar el trabajo de las divisiones formativas, con un enfoque federal que atienda a las particularidades de cada región. Del mismo modo, la actualización de aranceles y la revisión reglamentaria buscan ordenar competencias que, por su magnitud, requieren ajustes permanentes.
Una proyección de futuro
La Liga Santafesina, a través de Birollo, sigue consolidando su rol en el mapa del fútbol argentino. No es casual que su presidente sea convocado a representar al Litoral: detrás de esa designación hay años de trabajo, organización y reconocimiento a nivel institucional.
Cada vez que se abren las puertas del Consejo Federal en Viamonte, la voz de las ligas santafesinas, chaqueñas y formoseñas tiene un espacio asegurado. Eso garantiza que las políticas nacionales no se diseñen de espaldas a las realidades locales, sino con un conocimiento de primera mano de las necesidades de los clubes y jugadores del interior.
La participación de Leandro Birollo en la sesión del Consejo Federal de AFA ratifica la importancia de la Liga Santafesina y de la región litoral en el entramado del fútbol argentino. Con la mirada puesta en el fortalecimiento institucional y en el desarrollo de competencias cada vez más ordenadas, el dirigente local volvió a poner de manifiesto que el interior tiene voz, peso y proyección en la mesa nacional.
El desafío que se abre hacia adelante es sostener esa presencia activa, continuar defendiendo los intereses de los clubes y trabajar de manera mancomunada para que el fútbol del interior siga creciendo, con bases sólidas y una proyección inclusiva que contemple a cada rincón del país.
