Santa Fe entregó becas a más de 130 deportistas: “Es un reconocimiento al compromiso y esfuerzo diario”
Lo dijo la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, acompañada por el diputado provincial Pablo Farías, en la entrega de las becas en la ciudad de Santa Fe. Es para atletas atletas y entrenadores del centro norte provincial que recibieron distinciones por logros deportivos alcanzados durante el 2024.
Autoridades y atletas durante el acto en Rivadavia Juniors. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
13:17
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, junto al Consejo Provincial del Deporte (Coprode), distinguió a 138 atletas y entrenadores deportivos del centro-norte de la provincia. El 9 de octubre se reconocerá a atletas y entrenadores del sur provincial, haciendo un total de 400. Para dicho reconocimiento el Gobierno Provincial destinó casi $400 millones en becas deportivas.
La actividad se llevó adelante en el Club Atlético Rivadavia Juniors de la ciudad capital, y contó con la presencia de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el diputado provincial, Pablo Farías; su par Jimena Senn; el senador por La Capital, Julio Garibaldi; el secretario de Deportes, Fernando Maletti; el secretario de Desarrollo Territorial, Sergio Basile; la subsecretaria de Deportes Federados, Silvina Rodríguez Meson y el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol y miembro del Coprode, Carlos Lanzaro.
Tejeda destacó la inversión y políticas deportivas del gobierno. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Durante el acto de reconocimiento a los deportistas, la ministra Tejeda destacó “esta importante política deportiva y esta gran inversión que lleva adelante el Gobierno Provincial. También el compromiso de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y vicegobernadora Gisela Scaglia, que constantemente nos están incitando y empujando para que estos programas y estas políticas públicas se lleven adelante”.
Reconocimiento al compromiso y esfuerzo
Asimismo, Tejeda destacó “el esfuerzo diario, desde levantarse muy temprano, tener una alimentación saludable, el esfuerzo que hacen para sostener los estudios”, que hacen los deportistas santafesino y agregó que “hoy vienen a construir comunidad entre deportistas para poder ser reconocidos, que el reconocimiento, además de la beca, es una posibilidad de que los santafesinos conozcamos en cada rincón de nuestra provincia cuáles son esos deportistas destacados”.
Las becas otorgadas se dividen en cuatro categorías: Excelencia, Rendimiento, Desarrollo y Entrenadores. Son deportistas de disciplinas como arco, atletismo, bochas, básquet, ciclismo, fútbol (convencional y adaptado), gimnasia, canotaje, patín, golf, kendo, natación (convencional y adaptada), pesas, remo, rugby, taekwondo, tenis criollo, tiro, triatlón, vóley y paravóley, waterpolo y esquí náutico.
Ante esto, el secretario de Deportes, Fernando Maletti brindó los detalles de selección: “Los tomamos junto al Coprode -que está constituido por las federaciones-, y son a atletas que han obtenido un mérito, tanto a nivel nacional, sudamericano, mundial, panamericano, Juegos Olímpicos y todas las distintas disciplinas en las que participan”.
Deportistas recibieron econocimientos por sus logros 2024. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
“En esta oportunidad -agregó- lo vamos a dividir en dos partes, porque tenemos casi 400 entre atletas y entrenadores de toda la provincia. Hoy entregamos una parte al centro-norte, y el día 9 de octubre lo vamos a estar haciendo en la ciudad de Rosario con los deportistas de Rosario y sur provincial”.
Por último, el diputado provincial, Pablo Farías enfatizó en “el trabajo formidable que se está haciendo. La provincia de Santa Fe se destaca todos los años a nivel nacional por resultados deportivos y eso no es casualidad, ese es el resultado de una política sostenida de esfuerzo, de acompañar a los deportistas y a las familias de los deportistas”.
Pablo Farías acompaña a los deportistas en la entrega. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Los deportistas que recibieron las becas son de Castellanos; La Capital; Las Colonias; General Obligado; San Justo; San Cristóbal y San Jerónimo.
