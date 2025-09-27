Junto a Coprode

Santa Fe entregó becas a más de 130 deportistas: “Es un reconocimiento al compromiso y esfuerzo diario”

Lo dijo la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, acompañada por el diputado provincial Pablo Farías, en la entrega de las becas en la ciudad de Santa Fe. Es para atletas atletas y entrenadores del centro norte provincial que recibieron distinciones por logros deportivos alcanzados durante el 2024.