Clausura "Norberto Serenotti"

Colón y Unión empataron sin goles en el clásico santafesino

En una nueva edición del duelo más esperado del fútbol liguista, Sabaleros y Tatengues no lograron romper el cero y repartieron puntos en el Predio sabalero. En tanto, Colón de San Justo continúa liderando la Zona A tras igualar ante Ateneo, y Guadalupe se mantiene firme en la cima de la Zona B luego de vencer a El Quillá como visitante.