Colón y Unión empataron sin goles en el clásico santafesino

El clásico santafesino volvió a decir presente en la Liga Santafesina de Fútbol. En la continuidad del Torneo Clausura "Norberto Serenotti", Colón y Unión animaron una nueva edición del partido más esperado de la ciudad, pero el espectáculo futbolístico no estuvo a la altura de la expectativa: fue empate 0 a 0, con escasas emociones, un desarrollo parejo y pocas llegadas claras a los arcos.
El encuentro, que concitó la atención de la jornada, se jugó con el marco habitual de esta clase de compromisos, con mucho color, aliento y una multitud que acompañó en el Predio de Colón. Sin embargo, dentro del campo de juego, el trámite fue discreto y con pocas situaciones de riesgo, sobre todo en la primera mitad, donde los arqueros prácticamente no tuvieron trabajo.
Durante los primeros 45 minutos, el juego se centralizó en la mitad de la cancha. Ambos equipos mostraron buenas intenciones pero poco peso ofensivo. Colón intentó lastimar con pelotas cruzadas y Unión buscó progresar por las bandas, aunque sin profundidad. El resultado fue un primer tiempo de trámite cerrado, con más roce que juego, y donde el empate sin goles se ajustó a lo visto.
En el complemento, el desarrollo ganó en intensidad. Las defensas comenzaron a sufrir un poco más y las aproximaciones se multiplicaron. Unión tuvo chances pero no logró abrir el marcador. Colón respondió con un remate de media distancia que pasó cerca del palo derecho. Pese al crecimiento en las acciones, el marcador nunca se movió y el 0 a 0 final reflejó con justicia lo ocurrido a lo largo de los 90 minutos.
El clásico, una vez más, dejó más interrogantes que certezas en el plano futbolístico. Ninguno de los dos logró imponer condiciones y, si bien el punto suma en la tabla, la sensación general fue de oportunidad perdida. El empate, además, no modificó el rumbo de la competencia, que sigue mostrando una lucha pareja en ambas zonas del campeonato.
En el resto de la fecha, Colón de San Justo, líder de la Zona A, debió conformarse también con un empate en su visita a Ateneo Inmaculada. El equipo rojiblanco igualó 2 a 2 en un partido atractivo y disputado, donde el conjunto de San Justo volvió a mostrar su jerarquía ofensiva pero terminó dejando dos puntos en el camino. De todos modos, el elenco que conduce técnicamente Restelli sigue en lo más alto de la tabla.
En tanto, en la Zona B, Sportivo Guadalupe dio un paso importante al vencer 2 a 0 a Náutico El Quillá en cancha de Independiente. Con un rendimiento sólido y oportunista, los del barrio Guadalupe consolidaron su liderazgo absoluto y mantienen una campaña que los ilusiona con llegar al tramo final del certamen peleando por el título.
Otro de los duelos atractivos de la fecha 6: Academia Cabrera y Nobleza repartieron puntos en un 2 a 2 muy entretenido, mientras que Ciclón Racing venció 2 a 0 a Juventud Unida, consolidándose en la parte media de la tabla.
Gimnasia y Esgrima obtuvo una valiosa victoria 1 a 0 ante Independiente, sumando puntos clave para sus aspiraciones de clasificación. La Salle y Sanjustino, en tanto, no pudieron sacarse ventajas e igualaron 0 a 0 en un duelo cerrado, donde predominó la marca y las defensas se impusieron sobre los ataques.
En otro resultado destacado, Nacional cayó 4 a 2 ante La Perla del Oeste, que se reencontró con la victoria mostrando una versión eficaz en los metros finales. Cosmos, por su parte, perdió 3 a 1 en su cancha frente a Vecinal Gálvez, que dio la nota de la jornada con una actuación convincente. Newell's y Ciclón Norte empataron sin goles en un partido de escasas emociones, donde las intenciones superaron a las concreciones.
El resumen completo de la jornada dejó los siguientes resultados: Unión 0 – Colón 0; UNL 0 – Pucará 3; Ateneo Inmaculada 2 – Colón de San Justo 2; Academia Cabrera 2 – Nobleza 2; Ciclón Racing 2 – Juventud Unida 0; Gimnasia y Esgrima 1 – Independiente 0; Náutico El Quillá 0 – Sportivo Guadalupe 2; La Salle 0 – Sanjustino 0; Nacional 2 – La Perla 4; Newell's 0 – Ciclón Norte 0; Cosmos 1 – Vecinal Gálvez 3.
Con estos resultados, Colón de San Justo se mantiene como único líder de la Zona A, seguido de cerca por Ateneo y Sanjustino, que no le pierden pisada. En la Zona B, Guadalupe continúa al frente con una campaña notable, escoltado por equipos que buscan acercarse pero aún sin poder arrebatarle la punta.
La próxima fecha promete emociones fuertes, con varios duelos directos entre protagonistas de ambas zonas. A medida que el Clausura "Norberto Serenotti" avanza, el margen de error se achica y cada punto empieza a tener un valor decisivo en la lucha por los primeros puestos.
Mientras tanto, el clásico santafesino volvió a dejar en claro que, más allá de los resultados, la pasión sigue intacta. El 0 a 0 entre Colón y Unión sumó un nuevo capítulo en la historia de rivalidades que trascienden el tiempo y las categorías, y que año tras año mantienen viva la esencia del fútbol de Santa Fe.
