Copa Túnel Subfluvial: Unión se impuso en Paraná y dio el primer paso hacia el título
El equipo femenino de Unión derrotó 1 a 0 a Belgrano de Paraná en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial. Morena Aponte, una de las grandes promesas del fútbol rojiblanco, marcó el único tanto del encuentro. La revancha será el 19 de octubre, con escenario aún a confirmar.
Unión ganó en Paraná. El equipo rojo y blanco venció a Belgrano con un tanto de Morena Aponte.
Unión de Santa Fe logró un triunfo clave en su camino hacia una nueva consagración. Este domingo, en la capital entrerriana, las tatengues vencieron 1 a 0 a Belgrano de Paraná en el primer duelo decisivo de la Copa Túnel Subfluvial, el certamen que une a la Liga Santafesina y a la Liga Paranaense de Fútbol en una competencia que ya se convirtió en símbolo de integración deportiva entre ambas orillas del litoral.
En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el equipo comandado por Emanuel Perisuti impuso su jerarquía en un partido intenso y equilibrado, donde cada pelota se disputó con determinación. Unión, que venía de eliminar a Arenas en las semifinales, mostró una vez más su solidez colectiva y su capacidad para resolver en los momentos claves.
El trámite del encuentro fue parejo, con alternativas cambiantes y un desarrollo táctico que mantuvo en vilo a las hinchadas de ambos equipos. Belgrano, firme en la marca y ordenado en el retroceso, buscó cerrar los espacios y apostar a la velocidad de sus delanteras, mientras que Unión intentó adueñarse del mediocampo y generar juego asociado a través de sus volantes.
Durante buena parte del encuentro, las arqueras fueron protagonistas, respondiendo con seguridad ante los intentos de media distancia y los centros cruzados. Sin embargo, la emoción grande llegó sobre el cierre del partido, cuando Morena Aponte, la juvenil rojiblanca con pasado en la Selección Santafesina, aprovechó un rebote dentro del área y con un remate cruzado venció la resistencia de la arquera paranaense. El grito de gol retumbó en el Grella y selló el 1 a 0 que le dio la ventaja al conjunto de la capital santafesina.
El tanto de Aponte fue la síntesis de un equipo que nunca se resignó a conformarse con el empate y que, pese al cansancio, mantuvo la ambición de ir por más. La joven delantera, que continúa consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol femenino de Unión, volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos determinantes.
Gol y festejo. En el estadio de Patronato, Unión ganó y sueña con el campeonato.
Tras el pitazo final, el festejo fue medido pero lleno de convicción. Las dirigidas por Perisuti saben que aún falta un paso más para levantar la Copa, y que el encuentro de vuelta, pautado para el 19 de octubre, será tan exigente como el primero. Si bien el escenario aún no fue confirmado, todo indica que el cierre del certamen será una verdadera fiesta del fútbol femenino regional.
La Copa Túnel Subfluvial se consolida como una competencia de alto valor simbólico y deportivo. Nacida de la iniciativa conjunta de la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense, tiene como propósito fortalecer los lazos entre las instituciones de ambas provincias y fomentar el crecimiento del fútbol femenino del litoral, un espacio que gana cada vez más protagonismo dentro de la estructura federada.
Más allá del resultado, la final en Paraná dejó una grata impresión por el nivel mostrado por ambos equipos y por el marco de público que acompañó la jornada. Familias, simpatizantes y delegaciones de las dos ciudades le dieron color y calor a una tarde que ratificó el crecimiento sostenido de la disciplina.
Ahora, con la serie 1 a 0 a su favor, Unión buscará definir la historia en la revancha. Las tatengues llegan motivadas y con el objetivo claro: sostener la ventaja, reafirmar su identidad futbolística y coronarse campeonas de una copa que simboliza la unión entre Santa Fe y Entre Ríos.
La cuenta regresiva ya comenzó. El 19 de octubre será el momento de la verdad, cuando el fútbol femenino del litoral vuelva a encontrarse para escribir otro capítulo de una historia que, más allá de los colores, celebra el esfuerzo, el talento y la pasión de las protagonistas.
