Final de Ida del torneo Femenino

Copa Túnel Subfluvial: Unión se impuso en Paraná y dio el primer paso hacia el título

El equipo femenino de Unión derrotó 1 a 0 a Belgrano de Paraná en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial. Morena Aponte, una de las grandes promesas del fútbol rojiblanco, marcó el único tanto del encuentro. La revancha será el 19 de octubre, con escenario aún a confirmar.