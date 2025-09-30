"Las Tatengas" van por el ascenso en AFA: la primera final es en Unión

Como se sabe, Unión de Santa Fe y Lanús se enfrentarán por la final en busca del ascenso a la máxima categoría en el fútbol femenino de la AFA. El conjunto tatengue igualó 0-0 ante El Porvenir en la última fecha de la fase regular y le alcanzó para quedarse con la punta de la Zona A con 44 unidades. Mientras que las "Granates" terminaron primeras en la zona "B" con 40 puntos. Las fechas de las finales están confirmadas y la historia arrancará en Santa Fe. "Sábado 4/10, 15 horas. Estadio 15 de Abril: socios Gratis y no socios $5.000. ¡Vamos Las Pibas!", se ilusiona el femenino tatengue de la mano de Paulo Poccia.
"El rival será Unión de Santa Fe, que se quedó con la Zona A y buscará el salto a Primera. La serie se abrirá el sábado 4 de octubre a las 15 horas de visitante, mientras que la definición será el sábado 11 a las 15 horas de local donde la ilusión granate tendrá el apoyo de toda su gente", publicaron los sitios partidarios granates.
Otra imagen de la alegría de las chicas tatengas, de notable actuación en lo que va del año. Crédito: Prensa Unión
"Invictas tras 18 partidos, las dirigidas por Juan Ignacio Granda demostraron carácter y jerarquía. Los goles llegaron en el complemento: Zoé Centurión con asistencia de Anabella Verón y Solange Blanco que llevó la cinta de capitana sellaron la victoria en una tarde cargada de emociones, donde el equipo volvió a dejar en claro que no hay obstáculo que frene su sueño", afirmaron en el Sur al llegar a la final con el Tate.
