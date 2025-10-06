Formación y valores en el deporte regional

Gálvez será sede del Primer Congreso de Capacitación en Fútbol Formativo

El sábado 18 de octubre, la ciudad de Gálvez recibirá a entrenadores, dirigentes, familias y especialistas en el marco del programa "Con Valores Ganamos Todos". La jornada, organizada por la Liga Santafesina y la Secretaría de Deportes de la Provincia, abordará el fútbol infantil y juvenil desde una mirada técnica, pedagógica, legal y social.