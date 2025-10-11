Argentina y México, a todo o nada por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20

La Selección argentina se medirá este sábado ante México en un duelo decisivo por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.
Argentina se enfrenta este sábado, desde las 20 horas, a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20 en Chile. La “Albiceleste” llega tras golear 4-0 a Nigeria y buscará su pase a semifinales.
La Selección argentina se medirá este sábado ante México en un duelo decisivo por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.
El partido se jugará a las 20 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y será transmitido por DSports y Telefe. El árbitro será el marroquí Jalal Jayed.
Los dirigidos por Diego Placente llegan en gran forma, tras superar la fase de grupos con puntaje ideal gracias a sus victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0).
En los octavos de final, la “Albiceleste” aplastó a Nigeria 4-0, alcanzando los cuartos de final por primera vez en 14 años, desde que en 2011 cayeron ante Portugal en definición por penales.
México, rival de turno, se presenta como un duro desafío. En la fase de grupos quedó segundo, tras empates ante España y Brasil y un triunfo sobre Marruecos, y luego goleó 4-1 a Chile, el país anfitrión, en octavos. Su recorrido demuestra un equipo sólido y con gran poder ofensivo.
Históricamente, Argentina ha tenido ventaja frente a México en Mundiales Sub 20. En los cuartos de final de 2007, la “Albiceleste” se impuso 1-0 con gol de Maximiliano Moralez y luego logró el título. En la fase de grupos de 2011, volvió a vencer 1-0, esta vez con un tanto de Erik Lamela.
En paralelo, Colombia se enfrentará a España a las 17:00. El ganador de ese encuentro se cruzará en semifinales con el vencedor de Argentina-México, definiendo así quién avanza a la final.
Argentina: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, José Pachuca; Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, Diego Sánchez; Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.
