Sinner le ganó a Alcaraz, se quedó con el Six Kings Slam

La raqueta italiana le ganó 6-2 y 6-4 al actual número uno del Ranking ATP mundial.

Jannik Sinner. Crédito: REUTERS/Stringer
 23:29

El italiano Jannick Sinner, número 2 del mundo, le ganó 6-2 y 6-4 al español Carlos Alcaraz, número 1 del Ranking ATP, y se quedó con el torneo de exhibición Six Kings Slam que se disputa en Arabia Saudita y que entrega 6 millones de dólares.

El oriundo de la ciudad italiana de Trentino-Alto Adigio llegó a esta final tras ganarle en cuartos de final al griego Stefanos Tsitsipas y en semis al astro serbio Novak Djokovic mientras que el español de Murcia inició el torneo directamente en semifinales donde derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-2.

Tennis - Six Kings Slam - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - October 18, 2025 Italy's Jannik Sinner celebrates with a racket after winning the final against Spain's Carlos Alcaraz REUTERS/StringerTJannik Sinner. Crédito: REUTERS/Stringer

Alcaraz tuvo el saque al inicio del partido pero un quiebre inmediato de Sinner lo golpeó y jamás pudo recuperarse del mismo. El italiano ganó todos sus servicios, quebró para ponerse 4-1 y encaminó la victoria en el primer set.

Tennis - Six Kings Slam - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - October 18, 2025 Spain's Carlos Alcaraz in action during his final match against Italy's Jannik Sinner REUTERS/StringerCarlos Alcaraz. Crédito: REUTERS/Stringer

En la segunda manga, resistió las embestidas del español y sacó adelante el partido con otro quiebre. Así, Sinner ganó el torneo de exhibición por un total de 6-2 y 6-4 y, además, se llevó seis millones de dólares de premio.

(251017) -- RIAD, 17 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 16 de octubre de 2025 de Jannik Sinner, de Italia, devolviendo la pelota durante el partido de semifinal ante Novak Djokovic, de Serbia, en el torneo de tenis Six Kings Slam, en Riad, Arabia Saudita. (Xinhua/Wang Haizhou) (oa) (ra) (ce)Jannik Sinner, de Italia, devolviendo la pelota durante el partido de semifinal ante Novak Djokovic, de Serbia, en el torneo de tenis Six Kings Slam, en Riad, Arabia Saudita. Crédito. Xinhua/Wang Haizhou

A su vez, cada participante de este torneo saudí recaudó un millón y medio de dólares.

