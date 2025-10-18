Sinner le ganó a Alcaraz, se quedó con el Six Kings Slam

El italiano Jannick Sinner, número 2 del mundo, le ganó 6-2 y 6-4 al español Carlos Alcaraz, número 1 del Ranking ATP, y se quedó con el torneo de exhibición Six Kings Slam que se disputa en Arabia Saudita y que entrega 6 millones de dólares.
El italiano Jannick Sinner, número 2 del mundo, le ganó 6-2 y 6-4 al español Carlos Alcaraz, número 1 del Ranking ATP, y se quedó con el torneo de exhibición Six Kings Slam que se disputa en Arabia Saudita y que entrega 6 millones de dólares.
El oriundo de la ciudad italiana de Trentino-Alto Adigio llegó a esta final tras ganarle en cuartos de final al griego Stefanos Tsitsipas y en semis al astro serbio Novak Djokovic mientras que el español de Murcia inició el torneo directamente en semifinales donde derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-2.
Alcaraz tuvo el saque al inicio del partido pero un quiebre inmediato de Sinner lo golpeó y jamás pudo recuperarse del mismo. El italiano ganó todos sus servicios, quebró para ponerse 4-1 y encaminó la victoria en el primer set.
En la segunda manga, resistió las embestidas del español y sacó adelante el partido con otro quiebre. Así, Sinner ganó el torneo de exhibición por un total de 6-2 y 6-4 y, además, se llevó seis millones de dólares de premio.
A su vez, cada participante de este torneo saudí recaudó un millón y medio de dólares.
