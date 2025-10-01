Del Potro fue nominado al Salón de la Fama del Tenis y podría ingresar en 2026

Juan Martín Del Potro recibió una de las noticias más importantes desde su retiro: fue nominado oficialmente a ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2026. El tandilense integra la lista junto a figuras como Roger Federer y Svetlana Kuznetsova, en la categoría Jugador.
La elección final se hará a través de una votación mixta que combina sufragios de fanáticos y del jurado de especialistas. De ser elegido, se sumará al selecto grupo argentino que ya integran Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006).
Cómo es el sistema de votación y cuándo se define
El proceso de selección contempla dos caminos: obtener al menos un 75% de apoyo por parte del Grupo de Votación (integrado por 140 periodistas, historiadores y miembros actuales del Hall of Fame) o alcanzar el mismo porcentaje en el total combinado entre ese grupo y el voto del público.
La votación online estará abierta hasta el 10 de octubre. Los resultados definitivos se conocerán en noviembre, y la ceremonia oficial sería en julio de 2026, en Newport, Rhode Island.
La reacción de Delpo: “Un honor y un privilegio”
A través de su cuenta de X, el ex número 3 del mundo escribió: “Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”. El mensaje estuvo acompañado de una foto suya celebrando con la camiseta argentina.
Del Potro se retiró oficialmente en 2022, aunque su último gran partido fue en el US Open 2018. Desde entonces, su figura creció como símbolo de resiliencia y talento en medio de una carrera marcada por lesiones.
Una carrera inolvidable para el tenis argentino
Ganador del US Open 2009, Juan Martín fue uno de los pocos jugadores capaces de vencer a los tres gigantes del tenis moderno: Federer, Nadal y Djokovic. A lo largo de su trayectoria consiguió 22 títulos, dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016), y fue clave en la conquista de la Copa Davis en 2016.
Su récord profesional incluye 439 victorias y 174 derrotas, pero su mayor legado está en la huella emocional que dejó en los fanáticos. La imagen de Del Potro llorando con la bandera argentina después de la Davis quedó grabada como uno de los momentos más épicos del deporte nacional.
