Horacio Zeballos campeón del US Open junto al español Granollers

El tenista argentin se impuso junto a su dupla ante la pareja británica de Salisbury y Skupski.
El argentino Horacio Zeballos se consagró campeón del US Open 2025 junto al español Granollers dentro de la categoría de dobles de la rama masculina.
El tenista albiceleste y su dupla lograron remontaron tres match points y superar a la pareja británica de Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5.
Este título es el segundo Grand Slam del año y de su carrera para la pareja de dobles del argentino y el español.
El inicio mostró paridad hasta el octavo game, cuando Granollers sacaba 3-4 abajo. Una doble falta le dio la primera chance de quiebre a los británicos y otra más terminó por entregar el set, con ventaja de 5-3 y saque para sus rivales.
El segundo parcial fue muy distinto. En el 3-3, el marplatense y el ibérico se vieron contra las cuerdas con un 0-40, pero reaccionaron para mantener el servicio. También sostuvieron en el 5-5 y llevaron el desenlace al tiebreak, donde su jerarquía se impuso para forzar un tercero y definitivo.
La definición fue de película. Zeballos, con su saque, salvó tres match points para poner el 5-5. Entonces llegó el quiebre tan buscado: tuvieron tres oportunidades para quebrar el servicio de los británicos, desperdiciaron dos, pero en la tercera apareció un derechazo inapelable de Granollers para concretar. Solo restaba cerrar el partido con su saque y desatar la fiesta.
La final de este sábado reeditó el duelo entre estas parejas de élite. Antes del US Open 2025, se habían enfrentado en tres ocasiones, con Zeballos y Granollers ganando la final de Roland Garros 2025, mientras que los europeos se habían impuesto en cuartos de final de Masters 1000 de Roma.
Para Zeballos y Granollers, la victoria en Flushing Meadows fue una revancha histórica: en 2019 habían perdido la final del US Open ante la dupla colombiana Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, entonces número uno del mundo.
