Tenis

Etcheverry y Comesaña se despidieron en segunda ronda del US Open

Los dos argentinos quedaron eliminados este miércoles en Flushing Meadows. Etcheverry perdió con el checo Jiri Lehecka, mientras que Comesaña batalló durante cuatro horas, pero cayó ante el británico Cameron Norrie. Sólo Francisco Cerúndolo sigue en carrera en Nueva York.