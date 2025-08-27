Etcheverry y Comesaña se despidieron en segunda ronda del US Open
Los dos argentinos quedaron eliminados este miércoles en Flushing Meadows. Etcheverry perdió con el checo Jiri Lehecka, mientras que Comesaña batalló durante cuatro horas, pero cayó ante el británico Cameron Norrie. Sólo Francisco Cerúndolo sigue en carrera en Nueva York.
Etcheverry y Comesaña no pudieron avanzar en el US Open. Foto: El Litoral
Tomás Etcheverry (N° 59 del ranking ATP) quedó eliminado del US Open tras perder en cuatro sets frente al checo Jiri Lehecka (21°): 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4. El argentino arrancó con solidez, llevándose el primer parcial, pero fue ampliamente superado en los tres siguientes.
Lehecka dominó con autoridad y estiró su ventaja en el historial ante el platense, que no logró repetir el nivel mostrado en su debut y finalizó su participación en el último Grand Slam del año.
Comesaña cayó en un partidazo ante Norrie
Más tarde, Francisco Comesaña (N° 54) también se despidió del torneo, tras perder un partido muy parejo ante el británico CameronNorrie (35°) por 6-7(5), 3-6, 7-6(0) y 7-6(4), en cuatro horas exactas de juego.
El marplatense remontó un 1-4 en el cuarto set, ganó el tercero con un contundente 7-0 en el tiebreak y generó un ambiente de Copa Davis en la cancha, pero no alcanzó para forzar un quinto set.
Cerúndolo, el único argentino que sigue en Nueva York
Tras las derrotas de Etcheverry y Comesaña, el único argentino que sigue en carrera en singles esFrancisco Cerúndolo, quien este jueves buscará su pase a la tercera ronda del US Open por primera vez en su carrera.
Su rival será el suizo Leandro Riedi, actualmente 435° del ranking, que llegó al cuadro principal tras superar la clasificación. El porteño parte como favorito para avanzar.
Norrie enfrentará a Djokovic en tercera ronda
El rival que eliminó a Comesaña, Cameron Norrie, enfrentará en la próxima instancia a Novak Djokovic, uno de los máximos favoritos al título. El británico, ex N° 8 del mundo, atraviesa una temporada de recuperación tras varias lesiones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.