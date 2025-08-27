Habló el fotógrafo que desató la furia de Medvedev en el US Open
Selcuk Acar se metió en la cancha en pleno match point y generó un caos insólito en la derrota del ruso ante Bonzi. “Soy inocente y víctima de una cacería”, dijo tras perder su acreditación. Becker y otros referentes del tenis hablaron de un “colapso público”.
Medvedev estalló contra el juez y rompió su raqueta tras el ingreso del fotógrafo. Foto: Reuters
Selcuk Acar, el fotógrafo acusado de haber interrumpido el match point del partido entre Daniil Medvedev y BenjaminBonzi en el US Open, habló por primera vez tras el episodio y aseguró que es “inocente” y “víctima de una cacería”. El ruso perdió el control y terminó destrozando su raqueta antes de caer en cinco sets.
El incidente ocurrió cuando Bonzi sacaba para cerrar el encuentro. Acar ingresó intempestivamente al court y, según explicó al Daily Mail, lo hizo porque un guardia le aseguró que el partido estaba detenido. La imagen se volvió viral: el juez le dio un nuevo primer servicio al francés, y Medvedev explotó.
Selcuk Acar fue sancionado por la organización y no podrá seguir en el US Open. Foto: Reuters
La versión del fotógrafo y la sanción
Acar aseguró tener una trayectoria intachable y haber cubierto eventos de alto perfil como cumbres de la OTAN, Copas del Mundo y visitas presidenciales. “No soy un fotoperiodista que comete errores así”, declaró. También insistió en que un oficial de seguridad lo autorizó a moverse.
Sin embargo, la USTA confirmó que desobedeció al juez de silla y al personal de seguridad, y por eso se le revocó la acreditación para continuar trabajando en el torneo. “Mi reputación ha sido gravemente dañada”, se defendió Acar.
Bonzi resistió en medio del caos y venció a Medvedev en cinco sets. Foto: Reuters
Medvedev, fuera de sí: “Es el peor juez de la ATP”
El ruso, campeón del US Open 2021, se mostró furioso por la decisión del juez Greg Allensworth. “¡Él se quiere ir, le pagan por partido, no por hora!”, gritó. Luego citó críticas previas del estadounidense Reilly Opelka y lo calificó como “el peor juez de silla de la ATP”.
En la rueda de prensa, Medvedev dijo que espera una fuerte multa, pero ironizó sobre el ambiente del estadio. “Fue divertido. La gente hizo lo que hizo sin que yo se los pidiera. Pero yo estoy jugando mal en todo”, confesó. El ruso cayó en primera ronda por tercer Grand Slam consecutivo.
Boris Becker pidió “ayuda profesional”
El episodio no pasó desapercibido para las leyendas del tenis. Boris Becker, exnúmero uno del mundo, escribió en sus redes: “Esto fue un colapso público. Creo que necesita ayuda profesional”. El comentario fue replicado por Brad Gilbert y Patrick McEnroe, quienes coincidieron en que Medvedev debería parar.
“Su mente le está jugando una mala pasada”, apuntó Gilbert. McEnroe fue más lejos: pidió que se tome el resto del año libre y cuestionó los abucheos que recibió Bonzi, quien salió del caos con un histórico triunfo. “Todo fue muy salvaje, dejé el corazón en la cancha”, declaró el francés.
