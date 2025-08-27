“Soy inocente..."

Habló el fotógrafo que desató la furia de Medvedev en el US Open

Selcuk Acar se metió en la cancha en pleno match point y generó un caos insólito en la derrota del ruso ante Bonzi. “Soy inocente y víctima de una cacería”, dijo tras perder su acreditación. Becker y otros referentes del tenis hablaron de un “colapso público”.