Cerúndolo protagonizó una remontada épica ante Arnaldi y va por su mejor marca en Nueva York

Francisco Cerúndolo volvió a decir presente en una gran batalla de Grand Slam. El tenista argentino, actual número 19 del mundo, protagonizó una remontada memorable ante el italiano Matteo Arnaldi para meterse en la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos. Lo hizo tras casi un mes sin competencia oficial, por una lesión abdominal.
En casi cuatro horas de juego, Cerúndolo se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 luego de arrancar en desventaja. El argentino no encontraba ritmo en los primeros sets y cometía muchos errores no forzados, mientras que Arnaldi sacaba ventaja de las dudas de su rival y llegó a estar quiebre arriba en el tercero.
Sin embargo, el bonaerense se reencontró con su tenis, emparejó el trámite y terminó dominando con solidez física y mental.
“Francisco reapareció tras su lesión en Toronto, donde había abandonado el 2 de agosto. Y le costó”, reconocieron desde su entorno, que destacó el trabajo de preparación durante el receso.
Cambios en el juego y control emocional
El tercer set fue el punto de inflexión. Pese a ceder el saque temprano, Cerúndolo emparejó el parcial 3-3, ganó confianza y cerró 7-5 con una derecha ganadora que levantó al público. Desde allí, fue otro. Por primera vez en el partido sumó más tiros ganadores que errores no forzados, salvó puntos de quiebre en momentos críticos y encontró consistencia desde el fondo de la cancha.
“En los dos primeros sets me costó mucho entrar en ritmo, no estaba cómodo, pero sabía que si ganaba uno podía remontar”, dijo el argentino, satisfecho por el cambio de actitud en plena adversidad.
Una pared por romper en Flushing Meadows
El siguiente objetivo será superar por primera vez la segunda ronda del US Open, donde nunca logró avanzar. En 2023 cayó con Tomás Etcheverry y en 2022 fue eliminado por Jiri Vesely. Esta vez, su rival será el suizo Leandro Riedi, número 435 del mundo, que dio el golpe al eliminar al español Pedro Martínez.
El partido, en los papeles, lo encuentra como favorito. Pero Cerúndolo lo sabe: “El ranking no importa. Acá todos juegan bien. Si quiero dar un paso más, tengo que estar fino desde el comienzo”.
