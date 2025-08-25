#HOY:

Casper Ruud se quejó por el olor a marihuana en las canchas del US Open

El finalista del torneo mixto aseguró que el aroma a cannabis se percibe incluso dentro de las pistas. La legalización del consumo en Nueva York generó quejas en ediciones anteriores.

Casper Ruud señaló que el aroma a marihuana “también se traslada a las pistas”. Foto: Reuters
 20:12
Por: 

El tenista noruego Casper Ruud, finalista del torneo mixto del US Open 2025, manifestó su incomodidad por el constante olor a marihuana en las instalaciones del certamen en Nueva York, una ciudad donde el uso recreativo del cannabis es legal desde 2022.

“Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis”, declaró Ruud a un medio de su país.

Paris 2024 Olympics - Tennis - Women's Singles Third Round - Roland-Garros Stadium, Paris, France - July 30, 2024. Maria Sakkari of Greece in action during her match against Marta Kostyuk of Ukraine. REUTERS/Violeta Santos MouraMaria Sakkari ya se había quejado en 2023 por el olor durante un partido. Foto: Reuters

Una queja que se repite

Las declaraciones de Ruud no son nuevas dentro del circuito profesional. En 2023, la tenista griega Maria Sakkari interrumpió su partido en la cancha 17 para quejarse ante la jueza de silla por el olor proveniente del parque Corona Park, que colinda con el complejo de Flushing Meadows.

“Creo que era hierba y que el olor venía del parque”, sostuvo Sakkari en ese momento. Su rival, la española Rebeka Masarova, compartió la misma percepción.

A young cannabis plant at grows at The Joint Cooperative in Seattle, Washington January 27, 2012. Efforts to legalize marijuana for recreational use are gaining momentum in Washington state and Colorado, despite fierce opposition from the federal government and a decades-long cultural battle over America's most commonly used illicit drug. Photo taken January 27, 2012 REUTERS/Cliff DesPeaux (UNITED STATES - Tags: HEALTH SOCIETY) eeuu washington cultivo de planta cannabis marihuana en washingtonEl consumo recreativo de cannabis es legal en Nueva York desde 2022. Foto: Reuters

Nueva York, marihuana legal y deporte

La legalización del cannabis recreativo en el estado de Nueva York cambió el entorno para muchos eventos deportivos. Aunque su consumo está restringido en áreas cerradas, el aire libre de los parques cercanos genera molestias en torneos como el US Open.

“Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”, concluyó Ruud, entre risas, marcando su disconformidad con la situación que, según él, afecta la experiencia de juego.

