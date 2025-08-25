Casper Ruud se quejó por el olor a marihuana en las canchas del US Open

El tenista noruego Casper Ruud, finalista del torneo mixto del US Open 2025, manifestó su incomodidad por el constante olor a marihuana en las instalaciones del certamen en Nueva York, una ciudad donde el uso recreativo del cannabis es legal desde 2022.
“Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis”, declaró Ruud a un medio de su país.
Una queja que se repite
Las declaraciones de Ruud no son nuevas dentro del circuito profesional. En 2023, la tenista griega Maria Sakkari interrumpió su partido en la cancha 17 para quejarse ante la jueza de silla por el olor proveniente del parque Corona Park, que colinda con el complejo de Flushing Meadows.
“Creo que era hierba y que el olor venía del parque”, sostuvo Sakkari en ese momento. Su rival, la española Rebeka Masarova, compartió la misma percepción.
Nueva York, marihuana legal y deporte
La legalización del cannabis recreativo en el estado de Nueva York cambió el entorno para muchos eventos deportivos. Aunque su consumo está restringido en áreas cerradas, el aire libre de los parques cercanos genera molestias en torneos como el US Open.
“Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”, concluyó Ruud, entre risas, marcando su disconformidad con la situación que, según él, afecta la experiencia de juego.
