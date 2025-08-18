Carlos Alcaraz conquistó Cincinnati tras el abandono de Jannik Sinner por un cuadro febril

Carlos Alcaraz se coronó campeón del Masters 1000 de Cincinnati luego de que su rival en la final, el italiano Jannik Sinner, se retirara por problemas de salud cuando el marcador ya indicaba un 5-0 favorable al español en el primer set. El partido, que tuvo lugar este lunes, duró apenas veinte minutos y se cerró de manera sorpresiva e inusual para un certamen de esta magnitud.
Alcaraz mostró desde el primer game un dominio total sobre su oponente. Quebró en cero el servicio de Sinner, sostuvo con solidez su propio saque y desplegó un juego agresivo que rápidamente le permitió tomar una ventaja amplia. El nivel físico del italiano, sin embargo, estaba lejos de su habitual rendimiento: se lo notó apático, errático y visiblemente agotado.
Sinner arrastraba un cuadro febril desde la noche anterior y había intentado llegar en condiciones a la final. Sin embargo, tras perder los primeros cinco juegos sin poder ofrecer resistencia, solicitó asistencia médica y comunicó su decisión de abandonar el encuentro. “Me siento mal, no tengo energía, no puedo moverme”, habría expresado al equipo médico, visiblemente afectado.
Un rival debilitado por la fiebre. Crédito: Reuters.
El gesto deportivo de Alcaraz
Lejos de celebrar con euforia, Alcaraz se mostró empático con su adversario y lamentó la forma en la que se definió el título. “Así no es como quiero ganar un trofeo”, declaró con sinceridad durante la premiación. “Lo siento, Jannik. Sos un verdadero campeón y sé que volverás más fuerte”.
El español se mostró agradecido por el apoyo del público y dedicó su primer título en Cincinnati a su equipo y a sus seguidores.
El enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner se ha convertido en una de las rivalidades más prometedoras del tenis moderno. Ambos jugadores, jóvenes y con estilos de juego explosivos, ya protagonizaron duelos memorables en torneos anteriores. Esta final, aunque atípica, suma un nuevo capítulo a una relación deportiva que promete marcar una era en el circuito ATP.
Otro paso en la carrera de Alcaraz. Crédito: Reuters.
Otro paso en la carrera de Alcaraz
Este triunfo representa un nuevo hito en la carrera de Carlos Alcaraz, quien sigue consolidándose como una de las grandes figuras del tenis mundial. A pesar de la forma en que se resolvió la final, su actuación durante todo el torneo fue sólida y convincente.
La victoria en Cincinnati se suma a una temporada destacada y lo posiciona como uno de los principales favoritos de cara a los próximos torneos del circuito ATP.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.