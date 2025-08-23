Tenis

US Open: la legión argentina debuta en Nueva York

Este domingo, ya habrá un argentino asegurado en la segunda ronda debido a que Camilo Ugo Carabelli y Tomás Etcheverry tendrán que enfrentarse no antes de las 15:10 en la Cancha 10.El otro argentino que debutará en el primer día de acción del torneo neoyorquino será Mariano Navone.