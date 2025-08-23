Premier League

Tottenham, con "Cuti" Romero, derrota al Manchester City y mantiene el puntaje perfecto

El Tottenham de "Cuti" Romero sorprendió al Manchester City con un 2-0 y mantiene el puntaje perfecto. Goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha sellaron el triunfo. Un gran inicio de temporada para el equipo de Londres, que ya había goleado 3-0 en su debut.￼