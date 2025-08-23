#HOY:

Tottenham, con "Cuti" Romero, derrota al Manchester City y mantiene el puntaje perfecto

El Tottenham de "Cuti" Romero sorprendió al Manchester City con un 2-0 y mantiene el puntaje perfecto. Goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha sellaron el triunfo. Un gran inicio de temporada para el equipo de Londres, que ya había goleado 3-0 en su debut.￼

El Tottenham, con el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero como una de sus figuras, se convirtió en el protagonista de la jornada al dar un batacazo histórico: le ganó 2-0 al Manchester City de visitante, en un partido que ratifica su gran arranque de temporada en la Premier League.

Aplastante

La primera parte fue clave para el equipo londinense. A los 35 minutos, una gran jugada colectiva terminó con una asistencia del brasileño Richarlison para que el joven galés Brennan Johnson defina con calidad y ponga el 1-0.

Tottenham se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno en esta temporada de la Premier League goleó 3-0 al Burnley.

Poco después, sobre el final del primer tiempo, el mediocampista portugués Joao Palhinha aprovechó un error en la defensa del City para sellar el 2-0 y dejar sin reacción al campeón.

En la cima

Este triunfo es mucho más que tres puntos. Después de dos fechas, el Tottenham mantiene un puntaje perfecto, demostrando solidez y efectividad.

Tottenham se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno en esta temporada de la Premier League goleó 3-0 al Burnley.

En su debut, ya había goleado 3-0 al Burnley, por lo que este resultado frente a uno de los gigantes de Europa confirma su ambición por pelear en la cima.

