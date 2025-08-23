Vuelve la F1: horarios y dónde ver el GP de Países Bajos 2025
Los pilotos y equipos se reunirán en el circuito de Zandvoort, a poco más de 40 kilómetros de Ámsterdam, para continuar con la batalla por el campeonato. En Argentina, la carrera se transmitirá en vivo exclusivamente por Disney+ Premium, desde las 10, el domingo 31 de agosto.
La carrera se verá exclusivamente por Disney+ Premium.
Tras el receso de verano, la Fórmula 1 regresa a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, la 15ª ronda de la temporada 2025. Los pilotos y equipos se reunirán en el circuito de Zandvoort, a poco más de 40 kilómetros de Ámsterdam, para continuar con la batalla por el campeonato.
En Argentina, la carrera se transmitirá en vivo exclusivamente por Disney+ Premium, comenzando a las 10:00 del domingo 31 de agosto.
La carrera se verá exclusivamente por Disney+ Premium.
La pelea por el campeonato y las expectativas en Zandvoort
La temporada ha estado dominada por McLaren, y la lucha por el título sigue de cerca entre sus dos pilotos: Oscar Piastri, quien lidera con 284 puntos, y Lando Norris, que lo sigue a solo nueve puntos de distancia. Norris llega a Países Bajos con el impulso de haber ganado la última carrera en Hungría y de haberse impuesto en este mismo circuito el año pasado.
Las miradas también estarán puestas en Max Verstappen. El neerlandés, que marcha en un distante tercer lugar en el campeonato, buscará reencontrarse con el podio en su país, donde ya ha ganado en tres ocasiones.
Por su parte, el piloto argentino Franco Colapinto intentará confirmar las buenas sensaciones que mostró en Hungría, a pesar de las dificultades de su Alpine.
La carrera se verá exclusivamente por Disney+ Premium.
Sin Sprint
El Gran Premio de Países Bajos mantendrá el formato tradicional: el viernes se realizarán dos sesiones de entrenamientos libres, el sábado la tercera práctica y la clasificación, y el domingo la carrera.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.