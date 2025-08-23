El próximo fin de semana

Vuelve la F1: horarios y dónde ver el GP de Países Bajos 2025

Los pilotos y equipos se reunirán en el circuito de Zandvoort, a poco más de 40 kilómetros de Ámsterdam, para continuar con la batalla por el campeonato. En Argentina, la carrera se transmitirá en vivo exclusivamente por Disney+ Premium, desde las 10, el domingo 31 de agosto.