Alpine: ¿El mejor "peor equipo" de la historia de la F1?

En el implacable mundo de la Fórmula 1, terminar último en el campeonato de constructores es una etiqueta que nadie desea. No solo implica la pérdida de valiosos ingresos por premios, sino que también es un duro golpe para la moral del equipo.
Con 20 puntos en su haber después de apenas 14 de los 24 grandes premios de este año, la escudería de Enstone ha superado con creces cualquier precedente. Este logro es aún más notable si se considera que su principal rival por evitar el último lugar, el equipo Haas, tiene 15 puntos más, una brecha considerable que hace muy difícil que Alpine pueda revertir su situación.
En el implacable mundo de la Fórmula 1, terminar último en el campeonato de constructores es una etiqueta que nadie desea. No solo implica la pérdida de valiosos ingresos por premios, sino que también es un duro golpe para la moral del equipo.
Sin embargo, en el fondo de la tabla de la temporada 2025, el equipo Alpine parece estar reescribiendo la historia, consolidándose como el mejor "peor equipo" que la F1 haya visto jamás.
Con 20 puntos en su haber después de apenas 14 de los 24 grandes premios de este año, la escudería de Enstone ha superado con creces cualquier precedente. Este logro es aún más notable si se considera que su principal rival por evitar el último lugar, el equipo Haas, tiene 15 puntos más, una brecha considerable que hace muy difícil que Alpine pueda revertir su situación.
La comparación con otros equipos que han ocupado la última posición en temporadas anteriores revela la magnitud del desempeño de Alpine. Si bien es cierto que el sistema de puntuación ha cambiado con el tiempo, la cantidad de puntos que ha acumulado la escudería francesa es significativamente alta.
Por ejemplo, en la temporada 2009, el equipo Toro Rosso (ahora Visa Cash App RB) terminó último con 8 puntos. Ajustando ese resultado al sistema de puntos actual, el equipo habría sumado 29 puntos en 17 carreras, un número que aún así palidece en comparación con los 20 puntos que Alpine ha logrado en menos carreras. Además, la competitividad de la parrilla actual hace que cada punto sea más difícil de conseguir.
La situación de Alpine es aún más particular debido a la distribución de sus puntos. Los 20 puntos del equipo provienen en su totalidad del piloto francés Pierre Gasly, quien ha tenido un rendimiento destacable, incluyendo un sexto puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña.
Su compañero de equipo, el argentino Franco Colapinto, todavía no ha logrado sumar puntos, lo que subraya la dependencia del equipo en un solo monoplaza para su rendimiento. Esto demuestra que, aunque el coche no sea lo suficientemente bueno para luchar en la parte media de la parrilla de forma consistente, tiene el potencial para cosechar resultados sólidos en manos de un piloto experimentado.
Para entender la singularidad de Alpine, podemos compararlo con otros contendientes a "mejor peor equipo". Haas en 2023 se llevó el dudoso honor de ser el último clasificado, pero con un desempeño mucho más modesto. La escudería estadounidense logró 12 puntos en una temporada de 22 carreras, con nueve de ellos gracias a Nico Hülkenberg y tres de su compañero Kevin Magnussen.
En términos de resultados en clasificación, Haas tuvo un desempeño superior al de Alpine, con 14 pases a la Q3 en 2023. Esto se debió a un coche que a menudo era rápido en una vuelta, pero que sufría de un degradación de neumáticos demasiado alta en carrera, lo que les impedía transformar esas buenas posiciones de salida en puntos. Un claro ejemplo fue la clasificación de Hülkenberg en segunda posición en el GP de Canadá, un resultado que se desvaneció el domingo.
Otro caso notable es el de la escudería Minardi en 2005. A primera vista, los 7 puntos que consiguieron en esa temporada podrían parecer una cifra respetable, especialmente si se considera que habían logrado solo 5 puntos en la década anterior.
Sin embargo, ese resultado está sesgado por el infame Gran Premio de Estados Unidos de ese año, en el que solo seis coches participaron, lo que garantizó a los pilotos de Minardi, Christijan Albers y Patrick Friesacher, un quinto y sexto puesto respectivamente. Dejando de lado esa carrera anómala, el mejor resultado de Minardi en toda la temporada fue un 12º lugar, lo que los coloca claramente como un verdadero equipo de la parte baja de la tabla.
En total, en la historia de la F1 ha habido 13 casos en los que un equipo que termina último en el campeonato de constructores logra sumar puntos, incluyendo a Arrows (2002), Minardi (2004, 2005), Spyker (2007), Toro Rosso (2009), Manor (2016), Sauber (2017 y 2024), Williams (2018, 2019, 2022), y más recientemente Haas (2023) y Alpine.
La diferencia fundamental con Alpine es que sus puntos no son el resultado de la suerte o de un evento fortuito, sino de un rendimiento consistente en la zona media de la parrilla. El equipo ha logrado clasificar sus monoplazas fuera de la Q1 con regularidad (18 veces de 34 en lo que va de 2025, incluyendo las carreras al sprint), un indicador claro de que tienen el ritmo necesario para competir, incluso si no logran sostenerlo.
Por ello, la situación de Alpine resalta un curioso fenómeno en la F1: la posibilidad de ser competitivo y, al mismo tiempo, de ser el equipo que ocupe la última posición de la tabla. Si la tendencia continúa, Alpine podría terminar la temporada 2025 con un récord de puntos sin precedentes para un último clasificado, una extraña mezcla de fracaso y éxito.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.