Curioso récord

Alpine: ¿El mejor "peor equipo" de la historia de la F1?

Con 20 puntos en su haber después de apenas 14 de los 24 grandes premios de este año, la escudería de Enstone ha superado con creces cualquier precedente. Este logro es aún más notable si se considera que su principal rival por evitar el último lugar, el equipo Haas, tiene 15 puntos más, una brecha considerable que hace muy difícil que Alpine pueda revertir su situación.