Fórmula 1

El acuerdo de Checo Pérez con Cadillac F1, a punto de ser oficial

Checo Pérez sería anunciado como piloto de Cadillac para la F1 2026 antes del GP de Países Bajos. El acuerdo de 2-3 años le permitiría enfocarse en el desarrollo del equipo. El contrato incluye condiciones de igualdad entre pilotos.￼