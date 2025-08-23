#HOY:

El acuerdo de Checo Pérez con Cadillac F1, a punto de ser oficial

Checo Pérez sería anunciado como piloto de Cadillac para la F1 2026 antes del GP de Países Bajos. El acuerdo de 2-3 años le permitiría enfocarse en el desarrollo del equipo. El contrato incluye condiciones de igualdad entre pilotos.￼

El anuncio de su incorporación a la escudería Cadillac se realizaría en la semana del Gran Premio de Países Bajos, antes de la carrera en Italia. Credito:Archivo
El esperado regreso de Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1 podría confirmarse en los próximos días. Según fuentes de Motorsport.com, el anuncio de su incorporación a la escudería Cadillac se realizaría en la semana del Gran Premio de Países Bajos, antes de la carrera en Italia.

El acuerdo, que se habría cerrado tras meses de negociaciones, es por dos a tres temporadas. Esta duración es clave para Checo, ya que le permitiría tener una primera campaña en 2026 enfocada en el desarrollo del equipo, sin la presión inmediata por los resultados.

El objetivo principal será trabajar en la evolución del monoplaza, que debutará con motores Ferrari, de manera similar a su exitosa etapa en Force India.

La firma de Pérez antes de la carrera en Italia facilitará su integración al equipo a tiempo para las pruebas que Cadillac planea iniciar en breve. Graeme Lowdon, jefe del equipo, confirmó recientemente en el podcast High Performance que realizarán pruebas después del receso de verano para practicar paradas en boxes, optimizar los sistemas de los ingenieros y ensayar el montaje completo del garaje, probablemente en Silverstone.

Aunque estas primeras pruebas no incluirán el monoplaza de F1, la presencia de Checo Pérez será fundamental para que se involucre de inmediato en el desarrollo técnico del chasis.

El acuerdo también incluye condiciones de igualdad entre los pilotos, un punto importante para evitar la situación que vivió el mexicano en Red Bull.

