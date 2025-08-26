Video: un fotógrafo desató la furia de Medvedev y Bonzi lo eliminó en un partido dramático
El episodio que marcó el encuentro ocurrió cuando un fotógrafo ingresó a la cancha en pleno match point, lo que desató la furia del ruso y un ambiente hostil que paralizó el estadio durante varios minutos.
Daniil Medvedev destrozó su raqueta a golpes y las imágenes recorren las redes sociales. Reuters.
El incidente que cambió el partido
Bonzi (N°51 del ranking ATP) sacaba con punto de partido cuando un fotógrafo confundió la situación y entró en la pista. Ante la interrupción, el juez de silla Greg Allensworth ordenó repetir el primer saque, lo que enfureció a Medvedev, campeón del US Open 2021 y actual número 13 del mundo.
“¿Eres un hombre? ¿Por qué tiemblas?”, lanzó el ruso contra el árbitro, acusándolo de querer terminar rápido el duelo. La tensión creció con los abucheos del público, que pedía a gritos “segundo saque”. La interrupción se extendió por casi seis minutos.
Del caos al drama
Medvedev alimentó la energía de la tribuna y, tras levantar un match point, logró forzar un quinto set en medio de un clima ensordecedor. Sin embargo, Bonzi mostró temple y se llevó el triunfo por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en tres horas y 45 minutos.
El fotógrafo fue expulsado de la cancha.
Al final, Medvedev explotó: destrozó su raqueta en el banco y admitió que espera una multa económica por su conducta. “Estoy jugando mal, y en los momentos importantes aún peor. Tengo que mejorar para volver más fuerte el próximo año”, declaró.
La reacción de Bonzi y el futuro del torneo
El francés, que dejó todo en la cancha, confesó lo difícil que fue competir en un ambiente tan caldeado:
Daniil Medvedev se saca con el juez Greg Allensworth.
“Era un ambiente muy salvaje. Intenté mantenerme tranquilo. Dejé todo mi corazón en la cancha”, expresó tras consumar la victoria más resonante de su carrera.
El fotógrafo que generó el escándalo fue inmediatamente expulsado del estadio y se le retiraron las credenciales de prensa, según informó The Athletic.
Con esta derrota, Medvedev se despide tempranamente del US Open 2025, mientras que Bonzi avanza con confianza a la siguiente ronda, dispuesto a seguir escribiendo su propia historia en Nueva York.
