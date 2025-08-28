Cerúndolo ganaba dos sets a cero, pero se lo dieron vuelta y quedó eliminado

Francisco Cerúndolo se despidió del US Open en segunda ronda tras perder un partido increíble ante el suizo Leandro Riedi, número 435 del ranking ATP. El argentino, preclasificado 19°, se había adelantado por dos sets, pero terminó cayendo 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 en más de tres horas de juego.
El encuentro, disputado en la cancha 17 del Billie Jean King National Tennis Center, comenzó con una sólida actuación del porteño. Riedi, que llegó desde la qualy y venía de eliminar a Pedro Martínez, lucía desbordado por el ritmo del argentino.
Riedi, de 23 años y 435° del mundo, dio el gran golpe del torneo. Foto: Reuters
Remontada inesperada
Todo cambió en el tercer set, cuando el suizo ajustó su saque, redujo errores y logró un quiebre clave. Cerúndolo, que había mostrado seguridad en los primeros dos parciales, comenzó a mostrar signos de desgaste físico y perdió claridad en los momentos decisivos.
Riedi se llevó también el cuarto set y aprovechó los errores del argentino para dominar el quinto. El cierre llegó con un derechazo del suizo, que desató la sorpresa en Flushing Meadows.
Tercera caída seguida en segunda ronda
Cerúndolo volvió a quedar eliminado en la segunda ronda del US Open, como ya le había ocurrido en 2023 y 2024. En esta edición, llegaba como el mejor argentino preclasificado, pero su rendimiento fue de más a menos.
Pese a mostrar recuperación tras su lesión abdominal en Toronto, no logró sostener la intensidad necesaria para avanzar y se quedó nuevamente en la misma instancia.
Con la derrota de Cerúndolo, Argentina se quedó sin representantes en el cuadro de singles del último Grand Slam de la temporada. Antes, también habían sido eliminados Tomás Etcheverry (frente a Jiri Lehecka) y Francisco Comesaña (ante Cameron Norrie en un partidazo a cuatro sets).
Riedi, por su parte, se enfrentará ahora al ganador del duelo entre Karen Khachanov y Kamil Majchrzak. A los 23 años, el suizo logró la mejor victoria de su carrera y es una de las grandes sorpresas del torneo.
