Suspenden a un tenista argentino por sospechas de corrupción

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) suspendió de forma provisional al argentino Leonardo Aboian por presuntas infracciones vinculadas a corrupción. El jugador, que alcanzó el puesto 229 del ranking ATP el 29 de abril, quedó inhabilitado para participar en competencias oficiales mientras avanza la causa.
La medida entró en vigencia el 19 de septiembre y se tomó “ante la posibilidad de que haya cometido una ofensa grave”, según comunicó la ITIA. La entidad advirtió que su continuidad activa podría comprometer la integridad del deporte.
Leonardo Aboian participó en Santa Fe en 2024. Crédito: AAT | Florencia Agulló
Qué implica la suspensión
Durante el período que dure la sanción, Aboian no podrá competir, entrenar ni asistir a eventos organizados o autorizados por organismos como la ATP, la ITF, Wimbledon, la USTA, Tennis Australia, la Federación Francesa o sus asociaciones nacionales afiliadas.
El jugador no presentó apelaciones ante el tribunal independiente correspondiente, lo que habilitó la ejecución inmediata de la sanción temporal. Por el momento, no se revelaron detalles específicos sobre las acciones investigadas.
Aboian llegó a ser 229 del mundo antes de la sanción provisional de la ITIA.
Sospechas que manchan el circuito
Este tipo de sanciones se aplica cuando existen elementos preliminares que justificarían una investigación profunda. La ITIA tiene la facultad de imponer estas medidas en resguardo del deporte, sin necesidad de una condena firme.
El caso de Aboian se suma a una serie de intervenciones que buscan erradicar el amaño de partidos, apuestas ilegales u otros hechos que atentan contra la transparencia del circuito profesional.
