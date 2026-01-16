Un mensaje de admiración

Roger Federer elogió a Lionel Messi y le deseó un final soñado en el Mundial 2026

En una entrevista con ESPN, el extenista suizo volvió a expresar su admiración por el astro argentino y anticipó que seguirá de cerca su participación en la Copa del Mundo 2026. “Soy un gran fan de él”, aseguró.