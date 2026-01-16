Roger Federer elogió a Lionel Messi y le deseó un final soñado en el Mundial 2026

Roger Federer, considerado uno de los máximos referentes del tenis mundial, volvió a elogiar públicamente a Lionel Messi, destacando no solo su talento dentro del campo, sino también el impacto que ha generado a nivel global.
En una entrevista con ESPN, el extenista suizo volvió a expresar su admiración por el astro argentino y anticipó que seguirá de cerca su participación en la Copa del Mundo 2026. “Soy un gran fan de él”, aseguró.
En diálogo con ESPN, el suizo confesó que conoce poco a Messi en lo personal —“solo lo vi una vez”—, pero afirmó ser un gran admirador de su trayectoria: “No conozco mucho a Leo como persona, pero lo vi hacer cosas estupendas en el fútbol. Soy un gran fan de él”, expresó.
El comentario se dio en el marco de una entrevista donde Federer repasó su presente alejado de las canchas, pero también su vínculo con otras figuras del deporte.
Consultado sobre el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Federer anticipó que seguirá el torneo con atención y que incluso podría asistir como espectador, especialmente porque su selección, Suiza, también estará presente.
En ese contexto, se refirió al futuro de Messi con la Selección argentina y le deseó una despedida acorde a su historia: “Espero que tenga el final que quiere para su carrera. Ya no tiene la presión de tener que ganar algo más”, reflexionó.
Federer se mostró convencido de que, tras obtener el Mundial en Qatar 2022, Messi puede disfrutar del torneo sin la pesada mochila de la exigencia. “Será distinto, y lo seguiré de cerca”, afirmó.
La admiración de Federer por Messi no es nueva. En 2023, el extenista suizo escribió un artículo en la revista Time donde celebró el legado del rosarino, a quien describió como un jugador “con una visión de juego increíble” y que “ha dejado una huella imborrable en el fútbol mundial”.
Del otro lado, Messi también ha reconocido públicamente a Federer. En septiembre de 2022, cuando el suizo anunció su retiro profesional, el capitán argentino publicó un emotivo mensaje en redes sociales en el que lo calificó como “un genio” y “un ejemplo para todos los que amamos el deporte”.
Más allá del fútbol, Lionel Messi ha logrado trascender como figura de inspiración en distintos ámbitos del deporte. La admiración que despierta en atletas de elite como Federer demuestra que su influencia no se limita a los títulos obtenidos, sino también a su conducta profesional, su humildad y su capacidad para reinventarse a lo largo del tiempo.
En ese sentido, su figura se convirtió en un modelo a seguir para generaciones de deportistas, sin importar la disciplina que practiquen.