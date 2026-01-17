Más cirugías y menos espera: el Hospital de Esperanza optimizó su sistema quirúrgico
La aplicación de una estrategia sanitaria innovadora permitió resolver cirugías que registraban demoras de hasta 18 meses. La medida forma parte de un plan integral de optimización de los recursos humanos y materiales.
El Hospital de Esperanza redujo casi a 0 la lista de espera de cirugías programadas
El Ministerio de Salud, implementó una estrategia sanitaria en el Hospital SAMCo de Esperanza para reducir de manera significativa los tiempos de espera para cirugías programadas, especialmente de litiasis (cálculos en la vesícula), hernias y otras patologías de cirugía general.
La medida forma parte de un plan integral de optimización de los recursos humanos y materiales con el objetivo de garantizar el acceso gratuito, universal y oportuno a la atención sanitaria, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad.
Abordar una problemática histórica
La directora del Hospital SAMCo de Esperanza, Elisabet Miranda, explicó que al inicio de la gestión se realizó un diagnóstico exhaustivo para identificar las problemáticas de mayor impacto. “Nos encontramos con una lista de espera histórica".
"Había usuarios que llevaban más de un año aguardando una cirugía programada. Antes, un paciente con indicación quirúrgica era incorporado a una lista y podía ser convocado con una demora de hasta 18 meses. Esa espera prolongada generaba complicaciones frecuentes, como cólicos y dolores, lo que incrementaba los ingresos tanto a la guardia como a internación”, detalló.
En ese sentido, Miranda afirmó: “Estamos monitoreando los resultados de la implementación de esta estrategia, pero durante el último mes podemos afirmar que la lista de espera se redujo en un 99%. Hoy el usuario puede acceder rápidamente a la cirugía que necesita, resolviendo su condición y evitando complicaciones".
"No es lo mismo ingresar a un quirófano por una urgencia que hacerlo en el marco cuidado de una cirugía programada, en las mejores condiciones”.
Por su parte, la subdirectora del hospital, Agostina Beloqui, precisó: “En cirugía general, pasamos de 150 intervenciones realizadas en 2024 a 300 en 2025, lo que representa un incremento del 100%. De ese total, el 75% corresponde a cirugías generales y otros procedimientos quirúrgicos”.
Beloqui agregó que “estos cambios en la organización y optimización del quirófano no solo impactan en la ciudad de Esperanza, sino también en las localidades del área, fortaleciendo su rol como hospital de segundo nivel del departamento Las Colonias”.
Optimización de recursos e inversión
Uno de los ejes centrales de esta reorganización fue el análisis estadístico de los horarios y guardias del personal de quirófano, lo que permitió fortalecer la cobertura en horario diurno y aumentar la cantidad de cirugías programadas. Durante el horario nocturno se mantiene la guardia permanente y, ante la necesidad, se realizan los traslados correspondientes.
Actualmente, como resultado del incremento en la capacidad quirúrgica del hospital y de una mejor planificación de las intervenciones, la lista de espera es prácticamente inexistente.
En ese sentido, Miranda explicó que otro desafío importante fue el equipamiento.
"En muchos casos no contábamos con los insumos necesarios o los que teníamos estaban obsoletos. Fuimos dando respuestas concretas a cada uno de esos factores para garantizar cirugías seguras. Todo esto fue posible gracias al compromiso del personal, especialmente de los cirujanos, y a una fuerte articulación con la red de salud”, agregó.
Fortalecimiento de áreas clave para una mejor articulación
En relación con la guardia central, la directora detalló que se realizó un proceso de capacitación para que los equipos pudieran discriminar qué pacientes podían resolverse en el hospital y cuáles debían ser derivados de manera oportuna. Esta mejora permitió optimizar los circuitos de trabajo y fortalecer la articulación con el primer nivel de atención.
Por otro lado, en los consultorios externos se detectó una dispersión de horarios con bajo flujo de pacientes. A partir de este diagnóstico, se unificaron los consultorios en un esquema que concentra entre 10 y 15 consultas por jornada.
En el mismo sentido, se garantizaron los estudios complementarios, asegurando que el equipo quirúrgico cuente con acceso permanente a servicios de laboratorio y diagnóstico por imágenes.
Finalmente, Miranda destacó que el proceso implicó un trabajo sostenido de articulación interna: “Identificamos las raíces de los problemas y esto permitió optimizar la atención integral de la comunidad y se tradujo en una mayor coordinación, mejores procesos de trabajo y un impacto positivo en el bienestar de los trabajadores”.