Audiencia clave

Crudo testimonio en los Tribunales de Reconquista: piden justicia por un femicidio marcado por la violencia

Durante una audiencia en los Tribunales de Reconquista, el fiscal Valentín Herñú expuso un detallado relato de los hechos de violencia que el acusado ejercía sobre la madre de sus tres hijas. Los testimonios de las jóvenes, sumados a la contundente declaración de una de ellas ante la magistrada, dieron cuenta de un escenario de agresiones físicas, sexuales y amenazas que precedieron al crimen. La definición de las medidas cautelares quedó en manos de la Justicia.