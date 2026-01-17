Crudo testimonio en los Tribunales de Reconquista: piden justicia por un femicidio marcado por la violencia

La acusación realizada por el fiscal Valentín Herñú fue muy concreta y especifica en relación a los hechos de violencia que el hombre ejercía sobre la madre de sus tres hijas.
Durante una audiencia en los Tribunales de Reconquista, el fiscal Valentín Herñú expuso un detallado relato de los hechos de violencia que el acusado ejercía sobre la madre de sus tres hijas. Los testimonios de las jóvenes, sumados a la contundente declaración de una de ellas ante la magistrada, dieron cuenta de un escenario de agresiones físicas, sexuales y amenazas que precedieron al crimen. La definición de las medidas cautelares quedó en manos de la Justicia.
La acusación realizada por el fiscal Valentín Herñú fue muy concreta y especifica en relación a los hechos de violencia que el hombre ejercía sobre la madre de sus tres hijas.
El representante del MPA dio detalles de las entrevistas realizadas a las hijas del matrimonio, todas coincidieron en la manera violenta que el hombre se relacionaba con ellas y con su madre.
Pero la hija menor, única conviviente al momento del crimen, declaró que el sábado al mediodía su mamá estaba con los labios hinchados, asustada, y con lesiones en costillas, pecho y cabeza.
Le había contado que su padre la había forzado a tener relaciones sexuales. Añadió que esa noche previa, García quiso ahorcarse y ella escondió los elementos con los que su padre había querido quitarse la vida.
Pero el testimonió más fuerte lo dio Florencia García quien pidió hablar en la sala de audiencias de los Tribunales de Reconquista. Aseguró que hablaba en representación de las tres hijas, “voy a decir pocas palabras, lo único que quiero es que se haga justicia por mi mamá”, señaló emocionada.
“Que este individuo que se encuentra allá en la esquina es peligroso tanto para nosotras como para toda la sociedad”, acusó.
Señaló además que no cabe ninguna duda y ninguna defensa en todo lo que hizo, “está totalmente demostrado, por eso pedimos por favor que se resuelva hoy a la tarde”, solicitó.
Antes de cerrar reiteró su pedido de que la causa avance, “para nuestra tranquilidad nuestra y de la familia tenemos miedo y sabemos lo peligroso que es”, reiteró.
Cuando la magistrada interviniente le ofreció hacer uso de la palabra la acusado este se negó a hacerlo. Cuando todos esperábamos en la sala que tomara alguna postura, reiteró su negativa a declarar. Por el momento resta saber que se determinará en la audiencia de medidas cautelares que está en pleno desarrollo.