Rafaela: el Teatro Lasserre recibirá fondos para restaurar su frente patrimonial

El histórico Teatro Lasserre fue el punto de partida de la agenda oficial del gobernador Maximiliano Pullaro en Rafaela. Allí, junto al intendente Leonardo Viotti, el mandatario provincial realizó la entrega formal de los fondos destinados a la recuperación de la fachada del edificio, un espacio central en la vida cultural y social de la ciudad.
La decisión de realizar el anuncio en el propio teatro subrayó el valor simbólico del lugar y el compromiso del Gobierno provincial con la preservación del patrimonio cultural santafesino.
Obras para recuperar la imagen original del teatro
El aporte provincial, que asciende a 6.000.000 de pesos, será destinado a dos intervenciones clave: la reparación de la vereda del teatro y la restauración del cartel original de la marquesina, una pieza icónica de la identidad cultural local.
Se trata de un cartel metálico con la inscripción “TEATRO LASSERRE CCR”, que originalmente estaba iluminado con luces de neón y que actualmente se conserva en el sótano del edificio. La obra permitirá su reinstalación y actualización mediante tecnología LED, respetando fielmente su diseño original y recuperando uno de los elementos más reconocibles del frente del teatro.
Patrimonio, identidad y trabajo conjunto
Cabe destacar que la fachada del Teatro Lasserre se encuentra declarada patrimonio histórico de la ciudad, por lo que esta intervención no solo apunta a mejorar el estado edilicio, sino también a revalorizar la identidad cultural de Rafaela y preservar un espacio de profundo valor simbólico para la comunidad.
En este marco, Provincia y Municipio continúan trabajando de manera articulada para fortalecer los espacios culturales, promover la conservación del patrimonio histórico y garantizar que los vecinos y vecinas sigan contando con lugares que forman parte de la memoria colectiva y de la vida social rafaelina.