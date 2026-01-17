Departamento Castellanos

Rafaela: el Teatro Lasserre recibirá fondos para restaurar su frente patrimonial

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe otorgó un aporte de 6 millones de pesos para avanzar en la puesta en valor del Teatro Lasserre, uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Rafaela. El anuncio fue realizado por el gobernador Maximiliano Pullaro durante su visita a la ciudad, acompañado por el intendente Leonardo Viotti.