#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Departamento Castellanos

Rafaela: el Teatro Lasserre recibirá fondos para restaurar su frente patrimonial

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe otorgó un aporte de 6 millones de pesos para avanzar en la puesta en valor del Teatro Lasserre, uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Rafaela. El anuncio fue realizado por el gobernador Maximiliano Pullaro durante su visita a la ciudad, acompañado por el intendente Leonardo Viotti.

El Teatro Lasserre recibió un aporte provincial para recuperar su fachada históricaEl Teatro Lasserre recibió un aporte provincial para recuperar su fachada histórica
Seguinos en
Por: 

El histórico Teatro Lasserre fue el punto de partida de la agenda oficial del gobernador Maximiliano Pullaro en Rafaela. Allí, junto al intendente Leonardo Viotti, el mandatario provincial realizó la entrega formal de los fondos destinados a la recuperación de la fachada del edificio, un espacio central en la vida cultural y social de la ciudad.

La decisión de realizar el anuncio en el propio teatro subrayó el valor simbólico del lugar y el compromiso del Gobierno provincial con la preservación del patrimonio cultural santafesino.

Obras para recuperar la imagen original del teatro

El aporte provincial, que asciende a 6.000.000 de pesos, será destinado a dos intervenciones clave: la reparación de la vereda del teatro y la restauración del cartel original de la marquesina, una pieza icónica de la identidad cultural local.

Mirá tambiénMás cirugías y menos espera: el Hospital de Esperanza optimizó su sistema quirúrgico

Se trata de un cartel metálico con la inscripción “TEATRO LASSERRE CCR”, que originalmente estaba iluminado con luces de neón y que actualmente se conserva en el sótano del edificio. La obra permitirá su reinstalación y actualización mediante tecnología LED, respetando fielmente su diseño original y recuperando uno de los elementos más reconocibles del frente del teatro.

Patrimonio, identidad y trabajo conjunto

Cabe destacar que la fachada del Teatro Lasserre se encuentra declarada patrimonio histórico de la ciudad, por lo que esta intervención no solo apunta a mejorar el estado edilicio, sino también a revalorizar la identidad cultural de Rafaela y preservar un espacio de profundo valor simbólico para la comunidad.

Mirá tambiénInfraestructura sanitaria: avanza la ampliación cloacal en San Jerónimo Sud

En este marco, Provincia y Municipio continúan trabajando de manera articulada para fortalecer los espacios culturales, promover la conservación del patrimonio histórico y garantizar que los vecinos y vecinas sigan contando con lugares que forman parte de la memoria colectiva y de la vida social rafaelina.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Rafaela
Castellanos
Cultura

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro