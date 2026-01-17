Departamento Las Colonias

Vuelve Música bajo las estrellas: encuentro cultural al aire libre en Humboldt

Tras la suspensión del viernes pasado, el encuentro cultural se realizará este domingo 18 de enero en el Circuito Aeróbico. Con entrada libre y gratuita, la propuesta contará con la presentación en vivo del Dúo Khumpay y está pensada para disfrutar en familia.