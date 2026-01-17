#HOY:

Vuelve Música bajo las estrellas: encuentro cultural al aire libre en Humboldt

Tras la suspensión del viernes pasado, el encuentro cultural se realizará este domingo 18 de enero en el Circuito Aeróbico. Con entrada libre y gratuita, la propuesta contará con la presentación en vivo del Dúo Khumpay y está pensada para disfrutar en familia.

"Música bajo las estrellas" se consolida como una alternativa cultural. Foto: Archivo
La localidad de Humboldt volverá a ser escenario de una propuesta cultural al aire libre con la realización de “Música bajo las estrellas”, que fue reprogramada y finalmente se llevará a cabo este domingo 18 de enero, a partir de las 18:30 horas, en el Circuito Aeróbico.

Los integrantes del grupo. Foto: Gentileza producción

Luego de la suspensión del viernes pasado, el evento regresa con la misma impronta: ofrecer un espacio de encuentro comunitario, en contacto con la naturaleza y con la música como eje central. La actividad es abierta y gratuita, destinada a vecinos y visitantes de todas las edades, en una jornada pensada para compartir y disfrutar del verano.

Folclore en vivo y encuentro comunitario

El momento musical de la tarde estará a cargo del Dúo Khumpay, que brindará un repertorio de música folklórica, aportando identidad, raíces y calidez a la propuesta. La iniciativa busca generar un ambiente distendido, ideal para sentarse, escuchar buena música y compartir en familia o con amigos.

“Música bajo las estrellas” se consolida como una alternativa cultural que promueve el acceso libre a expresiones artísticas, fortaleciendo los espacios públicos como puntos de encuentro y recreación.

Una propuesta al aire libre para disfrutar el verano

El Circuito Aeróbico será nuevamente el marco natural de este evento, elegido por su entorno verde y su carácter accesible. Autoridades comunales recordaron que, al tratarse de una actividad al aire libre, se suspenderá en caso de lluvia, priorizando la seguridad y el disfrute del público.

El chamamé, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Unesco).

Con esta propuesta, Humboldt continúa apostando a iniciativas culturales que fomentan la participación ciudadana, el disfrute del espacio público y el encuentro intergeneracional, en una tarde-noche que promete música, verano y comunidad bajo las estrellas.

Un espacio para conectar con las raíces

La Comuna de Humboldt puso en marcha una nueva propuesta cultural de verano orientada a quienes siempre sintieron afinidad por el folklore, pero nunca se animaron a dar el primer paso. Se trata de un taller de danza folklórica pensado especialmente para aprender desde cero, sin requisitos de experiencia previa y en un ambiente de encuentro y disfrute.

La iniciativa busca promover la participación comunitaria, el acceso a la cultura y la puesta en valor de las tradiciones populares, ofreciendo un espacio abierto a jóvenes y adultos a partir de los 13 años.

Las clases se dictan todos los miércoles, de 21 a 21.30 horas, en el SUM Comunal. El formato del taller prioriza el aprendizaje progresivo, el disfrute del movimiento y la integración entre los participantes, más allá de los conocimientos técnicos.

Cultura, identidad y encuentro

Además de fomentar la actividad física y la expresión artística, el taller apunta a fortalecer la identidad cultural local y a generar espacios de socialización durante el verano. La danza se presenta así como una herramienta para conectar generaciones y mantener vivas las raíces folklóricas.

Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al 3496 419799. La propuesta se suma a la agenda cultural estival de Humboldt, consolidando al SUM Comunal como un punto de referencia para las actividades comunitarias.

