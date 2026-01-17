Allanaron a la ex pareja de Romina Gaetani por una causa de violencia de género
Luis Cavanagh fue sometido a un procedimiento judicial en su vivienda de un barrio privado, luego de la denuncia por lesiones que derivó en la intervención policial y el secuestro de armas y municiones.
La intérprete formalizó la presentación tras el episodio ocurrido en su vivienda.
Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz Romina Gaetani, fue allanado en su domicilio del barrio privado Tortugas Country, ubicado en la localidad bonaerense de Alberti, en el marco de una causa por violencia de género. El procedimiento se llevó adelante luego de la denuncia por lesiones presentada por la intérprete.
Durante el operativo, las fuerzas de seguridad encontraron armas de fuego, municiones y otros elementos, los cuales quedaron secuestrados por orden judicial.
Antecedentesdeviolencia
El conflicto entre Gaetani y Cavanagh se habría iniciado tiempo antes del último episodio, ya que la actriz denunció haber sufrido zamarreadas, golpes y violencia verbal, presuntamente motivadas por situaciones de celos. Estas manifestaciones formaron parte de la causa que investiga la Justicia.
La investigación avanza en el fuero especializado.
El episodio más reciente derivó en la internación de Gaetani, quien presentaba lesiones visibles en los brazos y la cadera, lo que aceleró la intervención judicial. A raíz de estos hechos, el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar dispuso el allanamiento en la vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre 701.
Durante el procedimiento se secuestraron 14 municiones, 23 vainas servidas, un cargador, ocho balas y una pistola calibre 9 milímetros, elementos que quedaron a disposición de la causa.
Laintervención trasel llamado al911
La actuación policial se inició luego de un llamado al 911, que permitió asistir a la actriz y ponerla a resguardo. Al arribar al barrio privado, el personal de seguridad informó que se trataba de una mujer agredida por su pareja, motivo por el cual se solicitaron refuerzos y una ambulancia del SAME.
La presentación derivó en medidas judiciales inmediatas.
Dentro de la vivienda, Gaetani relató que su ex pareja se encontraba agresiva, nuevamente en un contexto vinculado a celos. Debido a su estado de nerviosismo y a las lesiones que presentaba, se resolvió su traslado al Hospital de Pilar para recibir atención médica.
Además de la atención médica, la actriz recibió acompañamiento de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género, que interviene en la investigación del caso y en la asistencia a las víctimas.
La causa continúa en etapa de instrucción, mientras la Justicia evalúa los próximos pasos procesales.