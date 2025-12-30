Internaron a Romina Gaetani: denunció que sufrió un episodio de violencia de género

Romina Gaetani se encuentra internada tras denunciar que sufrió un episodio de violencia de género en su casa ubicada en el Tortuguitas Country Club. Según fuentes policiales, la actriz aseguró que el agresor fue su expareja Luis Cavanagh.
Según fuentes policiales, la actriz aseguró que el agresor fue su expareja Luis Cavanagh. Fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 que permitió poner a la actriz a resguardo y mantenerla en una entrevista personal.
Al llegar al lugar, el personal de seguridad del barrio privado indicó que se trataba de “una femenina agredida por su pareja”, por lo que se solicitaron refuerzos y una ambulancia del SAME.
Ya dentro de la vivienda, Gaetani relató que su ex se mostraba agresivo, presuntamente por episodios de celos. Debido a un fuerte estado de nerviosismo y a los golpes que presentaba en los brazos y la cadera, se dispuso su traslado al Hospital de Pilar para una mejor atención médica.
Además, recibió asistencia de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que interviene en este tipo de casos.
En tanto, Luis Cavanagh fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.