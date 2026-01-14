Tres años de condena condicional por un grave hecho de violencia en Reconquista

El acuerdo se logró en los Tribunales de Reconquista, Jeremías Daniel Correa con domicilio en el barrio La Cortada de esa ciudad recibió una condena de tres años de cumplimiento condicional más reglas de conductas.
El acuerdo se logró en los Tribunales de Reconquista, Jeremías Daniel Correa con domicilio en el barrio La Cortada de esa ciudad recibió una condena de tres años de cumplimiento condicional más reglas de conductas.
El hecho ocurrió el 22 de junio del 2025 alrededor de las 06:30 horas en la finca donde convivía con su pareja, ubicada en calle San Martin al 3900 de la ciudad de Reconquista.
El hombre en el marco de una discusión la tomó de los pelos a su pareja y luego apoyó en su cuello un cuchillo tipo carnicero, posteriormente la víctima buscó resguardo en la casa de un vecino aprovechando que su agresor se quedó dormido.
Ahora Correa deberá cumplir reglas de conductas. No acercamiento a la víctima, no acercamiento a su hija hasta tanto el juez de familia defina la situación. Deberá presentarse ante la comisaría tercera de Avellaneda para registrarse. También realizar un curso de masculinidad a cargo de la Municipalidad de Reconquista, entre otras reglas.
La calificación fue Amenazas Calificadas por el uso de Arma Impropia.
La Jueza Dra. Claudia Bressan dio lugar al procedimiento abreviado. Cabe mencionar que la Defensa Pública para el acusado estuvo a cargo de la Dra. María Noel Severo.
“En el día de hoy realizamos la audiencia de procedimiento abreviado. Este acuerdo se realizó en el mes de diciembre, los últimos días de diciembre, fecha en que se había fijado la audiencia preliminar“, comentó la fiscal de la causa. Recordó que la fiscalía había solicitado la elevación a juicio, “se había solicitado, se lo condene al imputado a la pena de tres años de efectivo cumplimiento.
En dicha oportunidad, estando presente la víctima, el imputado ofrece hacerse cargo del hecho y por la misma pena, pero bajo condicionalidad de varias reglas de conducta“, mencionó la Dra. Díaz. Indicó que se le explicó a la víctima cuales eran las alternativas para continuar el proceso.
“La misma refirió aceptar el procedimiento o dar por finalizado el proceso penal, entendiendo que las reglas de conducta eran suficientes para garantizar o minimizar cualquier tipo de peligro procesal sin tener que esperar a la etapa de juicio ni las posibilidades recursivas que existen“, manifestó la representante del MPA.
Añadió que por ese motivo se acordó la misma pena solicitada en la elevación a juicio con el cambio de ejecución de la condena bajo varias reglas de conducta.
"Y entre ellas una que queremos agradecer al municipio de Reconquista, que es la posibilidad de dictar talleres de masculinidad para poder empezar a aplicar en estos casos, sea como medidas cautelares o como reglas de conducta en la imposición de una condena“, remarcó.
Recordó además la fiscal actuante que al ahora condenado se le ha ordenado la realización de un tratamiento por el consumo problemático de estupefaciente, “avasallamiento de derechos de tercero y también lo que es la violencia de género, de lo cual deberá dar cuenta cada mes de la continuidad del tratamiento hasta el alta que, de acuerdo al criterio médico, se le otorgue“, formuló.
“Durante tres años tiene que cumplir cada una de las reglas de conducta, que son creo aproximadamente diez“, finalizó la fiscal Dra. Georgina Díaz.