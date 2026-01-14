Avellaneda: nueva obra de pavimento mejora los accesos en el barrio América

La Municipalidad de Avellaneda ejecuta una cuadra de pavimento sobre Calle 105, entre calles 104 y 106, en el B° América.
El intendente Gonzalo Braidot visitó la obra de pavimento que se ejecuta en el barrio América, correspondiente a la primera cuadra finalizada en 2026, destinada a mejorar los accesos y la seguridad vial para los vecinos.
La Municipalidad de Avellaneda ejecuta una cuadra de pavimento sobre Calle 105, entre calles 104 y 106, en el B° América.
El Intendente Gonzalo Braidot visitó las tareas de hormigonado que se están llevando adelante en el sector, destacó que se trata de la primera cuadra de pavimento concluida en 2026 y felicitó al equipo de trabajo de la Secretaría de Planeamiento Territorial y Obras Públicas.
En los próximos días se continuará con la construcción de los cordones, mientras que la calzada permanecerá en proceso de fraguado hasta alcanzar la resistencia necesaria para su habilitación al tránsito.
Esta obra permitirá mejorar los accesos y reforzar la seguridad vial, beneficiando directamente a los vecinos del barrio.