Esperanza: derribaron una construcción irregular en el asentamiento La Lona

La Municipalidad de Esperanza llevó adelante un nuevo operativo para el derribo de una vivienda precaria ubicada en el asentamiento conocido como “La Lona”, en el sector sur de la ciudad.
El procedimiento se realizó en el sector sur de Esperanza luego de que la vivienda quedara deshabitada tras la detención de su propietaria. Desde el Ejecutivo local remarcaron que no se permitirá la consolidación de nuevos asentamientos irregulares en la ciudad.
La intervención se concretó luego de que el inmueble quedara deshabitado como consecuencia de la detención de su propietaria, y tuvo como objetivo evitar nuevas ocupaciones irregulares.
El procedimiento fue coordinado de manera conjunta por distintas áreas del municipio, entre ellas las secretarías de Desarrollo Humano, Obras e Infraestructura Pública y Control y Seguridad, y contó además con la participación de efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe, quienes brindaron apoyo durante el operativo.
Al respecto, el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, fue contundente al explicar la postura del gobierno local frente a este tipo de situaciones.
“No podemos permitir que se asienten nuevas personas de manera irregular en nuestra ciudad. La regla es clara: el municipio va a desmantelar viviendas precarias instaladas en asentamientos irregulares cuando quedan vacías porque su propietario fue detenido”, afirmó.
En la misma línea, la secretaria de Desarrollo Humano, Florencia Blanche, señaló que desde el inicio de la actual gestión se realiza un monitoreo permanente de los asentamientos irregulares existentes en la ciudad.
“Sabemos que hay personas trabajadoras que viven de manera honesta, pero también detectamos situaciones vinculadas a actividades delictivas”, explicó la funcionaria.
Según detalló Blanche, en este caso puntual existían múltiples denuncias contra la mujer que habitaba la vivienda, quien finalmente quedó detenida. “Ante esa situación se actuó de manera inmediata para derribar la construcción y evitar que el lugar sea ocupado nuevamente de forma irregular”, agregó.
Desde el municipio remarcaron que este tipo de acciones forman parte de una política integral que busca ordenar el crecimiento urbano, garantizar la seguridad y prevenir la expansión de asentamientos informales. En ese sentido, Blanche agradeció especialmente el trabajo del personal municipal y de las fuerzas policiales que intervinieron en el procedimiento.
El operativo volvió a poner en agenda el desafío que enfrenta la ciudad en materia de hábitat y ordenamiento territorial, en un contexto donde el municipio busca equilibrar la contención social con el cumplimiento de las normas y la preservación del espacio público.