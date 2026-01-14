Verano activo en Matilde: colonia, eventos y trabajo conjunto entre instituciones

Con el inicio de 2026, la localidad de Matilde puso nuevamente en marcha una de sus propuestas más esperadas por las familias: la colonia de verano en el polideportivo comunal.
Con una participación que ronda los 60 niños, la colonia de verano funciona a pleno en el polideportivo comunal. Además, el presidente comunal Lucas Saldaño señaló a El Litoral que el Ejecutivo avanza en la organización de eventos y apoya iniciativas escolares durante toda la temporada estival.
Con el inicio de 2026, la localidad de Matilde puso nuevamente en marcha una de sus propuestas más esperadas por las familias: la colonia de verano en el polideportivo comunal.
Se trata de una iniciativa que se desarrolla por tercer año consecutivo y que vuelve a ofrecer a niños y niñas un espacio de recreación, contención y aprendizaje durante el receso escolar.
El presidente comunal, Lucas Saldaño, destacó a El Litoral la importancia de esta política pública, especialmente en localidades pequeñas como Matilde. “Para pueblos chicos como el nuestro y la zona, poder brindar una actividad de verano a los chicos es más que importante”, remarcó.
Durante esta edición, la colonia cuenta con la participación de entre 50 y 60 chicos, quienes asisten diariamente al polideportivo comunal para disfrutar de distintas propuestas recreativas. El programa se extiende a lo largo de todo el mes de enero y forma parte de la Escuela de Verano impulsada con el acompañamiento del Gobierno provincial.
Las actividades incluyen natación, juegos recreativos y dinámicas grupales, coordinadas por profesores especializados. “Los chicos están muy contentos, y también se nota el compromiso de los profes, que le ponen mucha energía y buena onda a cada jornada”, señaló Saldaño.
Si bien la colonia está destinada exclusivamente a niños, el predio comunal permanece abierto al público en general de miércoles a domingo, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante el verano.
En ese marco, el último fin de semana se desarrolló un evento organizado por la Iglesia IV en Jesús, que reunió a alrededor de 80 niños de la localidad, reforzando el carácter comunitario del espacio y su uso compartido por distintas instituciones.
Por otra parte el presidente comunal fue la reciente reunión mantenida con madres representantes de alumnos de la escuela primaria y secundaria. A partir de un pedido de las familias, se acordó habilitar un espacio de buffet en el predio comunal durante toda la temporada de verano.
El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes puedan recaudar fondos destinados a sus fiestas de egresados y a viajes educativos programados, fortaleciendo así el acompañamiento institucional a las trayectorias escolares.
En paralelo, desde la comuna se abrió hasta el 30 de enero el período de inscripción para que clubes e instituciones locales presenten sus cronogramas de eventos. La medida busca ordenar la agenda, evitar superposiciones y garantizar que todas las organizaciones tengan la posibilidad de desarrollar actividades y beneficios de manera equitativa.
“Queremos una mejor organización y que nadie se pise con nadie. La idea es que todos tengan su espacio y las mismas oportunidades”, concluyó Saldaño.