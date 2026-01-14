Departamento Las Colonias

Verano activo en Matilde: colonia, eventos y trabajo conjunto entre instituciones

Con una participación que ronda los 60 niños, la colonia de verano funciona a pleno en el polideportivo comunal. Además, el presidente comunal Lucas Saldaño señaló a El Litoral que el Ejecutivo avanza en la organización de eventos y apoya iniciativas escolares durante toda la temporada estival.