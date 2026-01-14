Tormentas intensas y granizo para este miércoles en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes para este miércoles 14 de enero, que alcanza a la provincia de Buenos Aires y otras 12 provincias del país.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas intensas que afectarán gran parte del país este miércoles. Se prevé caída de granizo, ráfagas de viento y lluvias abundantes.
Entre las jurisdicciones bajo advertencia se encuentran:
Estas zonas se verán afectadas por fenómenos meteorológicos intensos que podrían ocasionar interrupciones temporarias de actividades y provocar condiciones peligrosas.
El informe del SMN detalla que durante la jornada podrían registrarse:
Lluvias intensas en cortos períodos, con acumulados entre 20 y 50 mm, aunque en algunos sectores podrían superarse estos valores.
Estas condiciones están asociadas al avance de un sistema frontal frío que interactúa con el aire cálido y húmedo presente en gran parte del país, generando inestabilidad atmosférica. Este tipo de situaciones es habitual en el verano argentino, pero puede intensificarse según el comportamiento de las masas de aire.
Además, la situación se ve potenciada por un contexto climático regional marcado por la variabilidad, en el marco de la fase final del fenómeno de El Niño, que ha generado precipitaciones irregulares y extremos climáticos en varias regiones del país.
Frente a este panorama, el SMN recomienda a la población:
Las condiciones climáticas adversas también podrían afectar el funcionamiento de servicios públicos, actividades recreativas y eventos al aire libre, especialmente en las zonas rurales y suburbanas.
En varias provincias, las autoridades ya analizan posibles suspensiones de clases, cortes de energía preventiva y restricciones en la circulación por rutas afectadas por lluvias intensas o visibilidad reducida. Se recomienda a la ciudadanía consultar los canales oficiales de cada municipio para estar al tanto de posibles medidas locales.
El SMN actualiza sus alertas en tiempo real en su sitio web oficial y a través de la app SMN Argentina, donde también se pueden consultar los pronósticos por localidad y avisos a corto plazo.
Se recomienda a la población de las zonas afectadas seguir las indicaciones de Defensa Civil y organismos locales, y estar atentos a cualquier novedad meteorológica.