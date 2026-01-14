#HOY:

Tormentas intensas y granizo para este miércoles en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas intensas que afectarán gran parte del país este miércoles. Se prevé caída de granizo, ráfagas de viento y lluvias abundantes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes para este miércoles 14 de enero, que alcanza a la provincia de Buenos Aires y otras 12 provincias del país.

Entre las jurisdicciones bajo advertencia se encuentran:

  • San Luis
  • Mendoza
  • Córdoba
  • La Rioja
  • Catamarca
  • Santiago del Estero
  • Tucumán
  • Salta
  • Jujuy

Estas zonas se verán afectadas por fenómenos meteorológicos intensos que podrían ocasionar interrupciones temporarias de actividades y provocar condiciones peligrosas.

granizo. Foto: NA.Se prevé caída de granizo, ráfagas de viento y lluvias abundantes. Foto: NA.

Tormentas, granizo y viento

El informe del SMN detalla que durante la jornada podrían registrarse:

  • Tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
  • Intensa actividad eléctrica.
  • Ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.
  • Caída de granizo.

Lluvias intensas en cortos períodos, con acumulados entre 20 y 50 mm, aunque en algunos sectores podrían superarse estos valores.

Estas condiciones están asociadas al avance de un sistema frontal frío que interactúa con el aire cálido y húmedo presente en gran parte del país, generando inestabilidad atmosférica. Este tipo de situaciones es habitual en el verano argentino, pero puede intensificarse según el comportamiento de las masas de aire.

Además, la situación se ve potenciada por un contexto climático regional marcado por la variabilidad, en el marco de la fase final del fenómeno de El Niño, que ha generado precipitaciones irregulares y extremos climáticos en varias regiones del país.

Recomendaciones ante la alerta

Frente a este panorama, el SMN recomienda a la población:

  • Evitar salir al aire libre durante el paso de las tormentas.
  • Asegurar objetos que puedan volarse.
  • No sacar la basura y mantener libres los desagües para evitar anegamientos.
  • En caso de estar en una vivienda, mantenerse alejado de ventanas y desconectar los electrodomésticos si hay ingreso de agua.
  • Si se encuentra en la vía pública, buscar refugio en un lugar seguro y evitar circular por zonas inundadas.
El mal tiempo se extiende durante la tarde y la noche con lluvias de variada intensidad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El SMN emitió una alerta por tormentas intensas. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Impacto en servicios y actividades

Las condiciones climáticas adversas también podrían afectar el funcionamiento de servicios públicos, actividades recreativas y eventos al aire libre, especialmente en las zonas rurales y suburbanas.

En varias provincias, las autoridades ya analizan posibles suspensiones de clases, cortes de energía preventiva y restricciones en la circulación por rutas afectadas por lluvias intensas o visibilidad reducida. Se recomienda a la ciudadanía consultar los canales oficiales de cada municipio para estar al tanto de posibles medidas locales.

Cómo mantenerse informado

El SMN actualiza sus alertas en tiempo real en su sitio web oficial y a través de la app SMN Argentina, donde también se pueden consultar los pronósticos por localidad y avisos a corto plazo.

Se recomienda a la población de las zonas afectadas seguir las indicaciones de Defensa Civil y organismos locales, y estar atentos a cualquier novedad meteorológica.

