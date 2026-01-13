Epuyén declaró el Estado de Catástrofe y no descartan evacuar por el fuego
El Concejo Deliberante tomó la decisión tras la reactivación de focos en Puerto Patriada. La medida regirá hasta junio y habilita al intendente a gestionar fondos sin los plazos administrativos habituales.
El incendio forestal en la ciudad de Epuyén continúa este martes.
El avance del fuego en la zona cordillerana de Chubut sigue sin dar respiro. Este martes, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el Estado de Catástrofe por los incendios que afectan a la región desde hace más de una semana, y las autoridades advirtieron que no se descarta una evacuación en las próximas horas.
La declaración fue aprobada por unanimidad mediante la Ordenanza Nº 1388/2026, y estará vigente hasta el 30 de junio. Abarca siete áreas clave: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria. La medida también le otorga al intendente, José Contreras, facultades para realizar contrataciones directas y tramitar asistencia económica sin los plazos administrativos habituales.
El incendio, iniciado el 5 de enero en El Hoyo, ya consumió más de 12 mil hectáreas, destruyó viviendas y dejó fuera de servicio redes de agua y electricidad en varios sectores.
El fuego sigue activo en Puerto Patriada y no descartan evacuaciones. Foto: Reuters
Vecinos en alerta ante posible evacuación
En las últimas horas se reactivaron focos en la zona de Puerto Patriada. Según reportaron autoridades locales, las condiciones meteorológicas adversas —con vientos de hasta 40 km/h, altas temperaturas y sequía— dificultan las tareas de control y podrían forzar evacuaciones preventivas.
Ante este escenario, el municipio recomendó a los vecinos mantenerse atentos a eventuales comunicaciones oficiales, especialmente quienes residen en las áreas más cercanas al frente de fuego.
Villarruel pide penas más duras para incendios intencionales
En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en la red social X donde adelantó que pedirá al Senado una actualización del Código Penal para agravar las penas por incendios iniciados de forma dolosa, negligente o fortuita.
Villarruel sostuvo que “Nuestra Patagonia se incendia año tras año” y consideró necesario avanzar en una coordinación más eficiente entre Nación y provincias para prevenir y combatir este tipo de desastres.